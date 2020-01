En ese sentido, el ministro González García dijo en declaraciones a radio La Red que “hasta ahora la Argentina no tiene ninguna posibilidad de tener un caso, salvo que trate de un caso importado”. “Siempre que aparece un tipo de virus respiratorio grave -aunque aparentemente la letalidad de este virus no es tan grande como fue la del SARS- se lanzan medidas de prevención”, sostuvo el titular de la cartera sanitaria, quien destacó: “El tema está en estudio, hay una alerta de la OMS y nosotros hemos desplegado una propia pero en realidad no tenemos ningún caso sospechoso aunque estamos en máximo control ante la aparición de cualquier caso”.