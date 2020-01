“Según datos de la Universidad de Harvard, la carga económica global que representaba el cáncer en 2010 era de 2,5 billones de dólares. En Argentina no se sabe cuánto cuesta el cáncer, no se conoce el costo médico por paciente, ni por año, tampoco el beneficio que aportaron las políticas implementadas. Sin estos datos, no se pueden establecer prioridades, lo que es inaceptable”, subrayó el Dr. Rifat Atun.