La transmición sexual con una carga viral no detectable no ocurre. Sin embargo, todavía no hay evidencia científica para asegurar lo mismo en otros tipos de posibilidad de transmisión, como lo es por sangre o por lactancia. Esto tiene otro impacto: la adherencia. "¿Cuándo decimos que alguien que no está detectable relamente no transmite? -continuó- Cuando luego de un trabajo exhaustivo que el médico tiene que hacer con el paciente se asegura una tiene una adecuada adherencia, cumplimiento y controles.