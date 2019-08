1. Higienizar las manos con agua y jabón o alcohol gel. Los pechos, sólo con agua.

2. Extraerse leche con extracción manual o saca-leche limpio y guardarla en recipientes adecuados y aptos para alimentos.

3. Rotular el envase con nombre y fecha (usar siempre la más antigua).

4. Entibiarla a baño María (a 40ºC) sin encender el fuego.

5. Conservarla hasta 6 horas a temperatura ambiente (no mayor a 26°), hasta dos días en la heladera (no en la puerta), hasta dos semanas en el congelador y hasta tres meses en el freezer. Estas temperaturas son adecuadas para luego ofrecerla a niños sanos no prematuros. Cuando la leche extraída se decida donar, los parámetros de conservación son más estrictos: Nunca a temperatura ambiente, 24 horas en heladera y 15 días en congelador o freezer.

6. Tener en cuenta que sacarse leche no debe causar dolor nunca. Si siente dolor consulte con su médico o con un especialista en lactancia.