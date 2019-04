"Otro gran desafío que tenemos es que vuelvan al médico todos aquellos que alguna vez fueron diagnosticados con el virus, pero que andan por la vida sin preocuparse por la salud de su hígado, porque no tienen ningún síntoma. Sabemos que son muchos y es fundamental que no dejen pasar más tiempo. Hoy se pueden curar y, cuanto antes lo hagan, más chances tendrán de no ver comprometida su salud futura", remarcó Tsariktsian.