La historia de Tatiana Guerra conmovió al mundo en el año 2015. Una mamá primeriza -Tatiana- y no vidente pudo conocer el aspecto de su bebé, aún no nacido, gracias la tecnología de impresión 3D . Esa historia llena de emoción y profundo amor no sólo recorrió el globo a través de las redes sociales con miles de reproducciones, sino que también alertó a los expertos en Ingeniería Biomédica y el advenimiento de las impresiones 3D aplicadas a la medicina de que se podía dar un pasito más.