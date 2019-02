La fatalidad de creer que la falta de una alimentación completa, afecto y estimulación adecuada antes de los tres años marca el destino de una persona. Y la desventura de sentir que nada de lo que se haga después de ese tiempo será suficiente. Con esa idea fijada a fuego como verdad absoluta crecieron generaciones de hombres y mujeres que, a su vez, así criaron a sus hijos. Y no es que quiera decirse que no es sustancial lo que en materia de desarrollo cerebral ocurre en esos primeros años de vida, al contrario. La buena noticia es que no sólo esos mil días serán trascendentales: el cerebro es un órgano flexible, adaptativo, que se modifica a lo largo de toda la vida y se desarrolla hasta los 20 años.