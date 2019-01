"Estamos hablando en la actualidad de aproximadamente unas 690 pacientes con prótesis -una incidencia muy baja aún -. No se sabe realmente cuál es el motivo exacto, no hay evidencia suficiente, no hay un motivo definido, si es realmente la prótesis o en el contacto con el organismo que pueda producir esto, o inclusive si se trata de una predisposición genética de las pacientes".