Por su parte, Leonora Arditti, médica ginecólogoa, obstetra y especialista en medicina legal (MN 103113) afirmó a Infobae que: "El aborto no punible es un derecho de la paciente porque rige un protocolo que no establece ningún límite de edad gestacional y que permite, en el caso de violación, con la sola declaración jurada de la paciente, establecer la interrupción legal del embarazo". Pero agregó que: "En fetos menores de 22 semanas hay posibilidades de sobrevida de unas horas, pero 10 horas sería realmente excepcional. Lo que no hay es la posibilidad de que sobreviva a largo plazo. No hay forma de asistirlo porque no es viable y esto significa que no va a ser capaz de seguir viviendo, ni asistido, ni por sus propios medios", explicó la médica.