"Los síntomas se exacerban en quienes padecen ojo seco y viven en grandes urbes como Buenos Aires. Un caso de ojo seco en un ambiente contaminado va a ser más severo. En promedio, una lágrima tarda en romperse unos 10 segundos. Y en el caso de un individuo que no padece ojo seco y vive en Buenos Aires se rompe en 7- 8 segundos. Esto significa que a menor contaminación, menor interferencia de las partículas que están en el aire con las lágrimas y eso hace que la calidad visual sea mejor. De todas formas, no significa que quienes vivan en espacios libres de contaminación no van a desarrollar ojo seco porque también hay otras condiciones que inciden en su desarrollo", explicó el doctor Alejandro Berra, investigador principal del Conicet y presidente de la SASO (MN 2605).