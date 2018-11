Este procedimiento no quirúrgico consiste en aplicar láser de última generación provocando la bioestimulación del canal vaginal a través de la difusión térmica no ablativa con el fin de lograr una mayor producción de colágeno y termocontracción del piso pélvico. "El tratamiento se realiza en un máximo de tres sesiones, y los cambios se sienten a partir de la primera o segunda sesión según cada organismo, pero se hacen notar en todo su potencial al finalizar el tratamiento", aseguró Alcoba.