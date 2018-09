Y en este punto, el especialista destacó la importancia de dar una buena explicación: "Los pacientes que nos consultan son adultos, no podemos simplemente decirles 'tomate esto que te va a ir bárbaro', porque eso no ayuda a que la persona entienda cuál es el problema que lo afecta". La idea de que una pastilla puede resolverlo todo sostiene -según el experto- otro mito popular. "La famosa pastilla puede ser suficiente en casos leves o aquellos donde el varón no se tiene confianza, pero la realidad dice que hay incluso personas sanas a las que no les hace efecto, que hay problemas con su uso como sucede con cualquier medicamento, y que la disfunción eréctil sigue siendo un problema para miles de hombres", sostuvo.