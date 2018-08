En ese sentido, respecto a qué pueden hacer los padres en relación a sus hijos, recomendó que "algo básico es no sustituir vínculo o relación humana por tecnología". "Que la tecnología, en todo caso, pase a ser una manera más de la modalidad del vínculo y que se pueda compartir -sugirió-. Pero específicamente no perder de vista que el lugar simbólico que los padres tienen en relación a sus hijos no es intercambiable por ninguna máquina por más perfecta que sea, ya que la posibilidad de compartir experiencias de vida es fundamental para la estructuración psíquica y posibilitar el desarrollo de un hombre o una mujer insertos en la vida".