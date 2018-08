El láser mal utilizado tiene consecuencias graves. Sarsotti lo confirmó: "Hemos visto efectos indeseables del uso inapropiado de esta tecnología. Quemaduras extensas en las vagina que han llevado a cicatrices. Esto no es culpa del dispositivo láser sino de su uso inapropiado. Pero lo que más vemos, son síntomas urinarios o vaginales en el post operatorio de estos pacientes que han sido tratados por agentes de salud no familiarizados con el manejo de estas patologías que generan mucha molestia y angustia en las mujeres al no encontrar rápidamente la respuesta adecuada para su solución. Estas mujeres culpan al láser por lo sucedido. Esto es erróneo, porque -aunque el láser puede producir algunos efectos irritativos transitorios en vejiga y vagina- el real problema es que, con cierta frecuencia, quien lo está administrando lo hace en un área con la cual no esta familiarizado".