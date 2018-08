La hepatitis C se adquiere principalmente a través del contacto con la sangre de personas infectadas y, de manera menos frecuente, a través de relaciones sexuales no protegidas. Dentro del contacto con la sangre se incluye situaciones institucionales como procedimientos invasivos o transfusiones de sangre. Esto es importante tenerlo en cuenta ya que no tuvimos un análisis para detectar esta infección en la sangre hasta 1992 en nuestro país. Esto quiere decir que mucha gente que recibió transfusiones o fue sometida a diversos tipos de intervenciones pudo haberse contagiado antes de esa época, cuando no la conocíamos.