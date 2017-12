"Los buenos hábitos alimentarios y de actividad física se deben mantener durante todo el año, incluso entre los festejos de fin de año. Si no se respetan las costumbres saludables y la realización de actividad física, además de no controlar lo que se come y se toma en estas dos semanas del año se pueden aumentar entre cuatro y cinco kilos sin darnos cuenta". Así de contundente fue la licenciada en Nutrición, Teresa Cóccaro, del mismo instituto.