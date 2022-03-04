Зеленский потребовал ужесточить санкции против России после атаки на крупнейшую атомную электростанцию в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал в пятницу ужесточить санкции Запада против Москвы после того, как Россия атаковала крупнейшую в Европе атомную электростанцию в Запорожье.
«Санкции против ядерного террористического государства необходимо немедленно ужесточить», - заявил Зеленский в видеоролике в пятницу, в котором он также призвал россиян «выйти на улицы», чтобы потребовать прекращения атак его страны на украинские атомные станции.
«Ни одна страна, кроме России, никогда не стреляла по атомным энергоблокам», - сказал он в видеообращении, опубликованном его канцелярией.
«Это впервые в нашей истории. В истории человечества. Террористическое государство сейчас прибегает к ядерному террору», - добавил он.
Зеленский утверждал, что российские войска сознательно стреляли по ядерному объекту.
«Это танки, оснащенные тепловизионными камерами, поэтому они знают, где снимают», — сказал Зеленский.
По данным украинского агентства по инспекции атомных электростанций, которое заявило, что персонал обеспечивает работу объекта, захватившие Кремль, оккупировали украинскую ядерную территорию Запорожье, которая стала объектом российских атак в четверг вечером.
«Территория Запорожской атомной электростанции оккупирована вооруженными силами Российской Федерации. Оперативный персонал контролирует энергоблоки и обеспечивает их работу в соответствии с требованиями технических регламентов и правил техники безопасности», — говорится в сообщении украинского государственного агентства.
Рано утром в пятницу на этих объектах произошел ожесточенный пожар, который привел мировое сообщество в состояние готовности к возможной радиоактивной катастрофе, но затем пожарным удалось сдержать пламя, и ситуация была взята под контроль.
«Угроза глобальной безопасности! В результате непрерывных вражеских обстрелов зданий и блоков крупнейшей атомной электростанции в Европе загорелась Запорожская атомная электростанция», — написал мэр города Дмитрий Орлов в своем аккаунте в Telegram.
Спустя несколько часов пожарным разрешили войти на Запорожскую атомную электростанцию, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Позже ветер с атомной электростанции начал дуть в направлении юго-восточной части Украины и в направлении крупных российских городов: Ростова-на-Дону и Краснодара.
Между тем, украинский ядерный регулятор заявил в пятницу, что на атомной станции не обнаружено утечек радиоактивных веществ: «Никаких изменений в радиационной ситуации не произошло», - заявили в украинском инспекционном агентстве.
(С информацией от AFP)
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