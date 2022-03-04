Зеленский потребовал ужесточить санкции против России после атаки на крупнейшую атомную электростанцию в Европе

This handout video grab taken and released by the Ukraine Presidency press service on February 27, 2022 shows Ukrainian President Volodymyr Zelensky delivering an address in Kyiv. - President Volodymyr Zelensky said on February 27 Ukraine was willing to hold talks with Russia, but rejected convening them in neighbouring Belarus as it was being used as a launchpad for Moscow's invasion. "Warsaw, Bratislava, Budapest, Istanbul, Baku. We proposed all of them," Zelensky said in an address posted online. (Photo by UKRAINE PRESIDENCY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /UKRAINIAN PRESIDENCY PRESS OFFICE " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Президент Украины Владимир Зеленский призвал в пятницу ужесточить санкции Запада против Москвы после того, как Россия атаковала крупнейшую в Европе атомную электростанцию в Запорожье.

«Санкции против ядерного террористического государства необходимо немедленно ужесточить», - заявил Зеленский в видеоролике в пятницу, в котором он также призвал россиян «выйти на улицы», чтобы потребовать прекращения атак его страны на украинские атомные станции.

«Ни одна страна, кроме России, никогда не стреляла по атомным энергоблокам», - сказал он в видеообращении, опубликованном его канцелярией.

«Это впервые в нашей истории. В истории человечества. Террористическое государство сейчас прибегает к ядерному террору», - добавил он.

Зеленский утверждал, что российские войска сознательно стреляли по ядерному объекту.

«Это танки, оснащенные тепловизионными камерами, поэтому они знают, где снимают», — сказал Зеленский.

На снимке, опубликованном 4 марта 2022 года, изображено поврежденное административное здание Запорожской атомной электростанции во время российского вторжения в Украину в Энергодаре, Запорожская область, Украина. Пресс-служба Национальной компании по атомной энергии Energoatom/раздаточный материал через REUTERS

По данным украинского агентства по инспекции атомных электростанций, которое заявило, что персонал обеспечивает работу объекта, захватившие Кремль, оккупировали украинскую ядерную территорию Запорожье, которая стала объектом российских атак в четверг вечером.

«Территория Запорожской атомной электростанции оккупирована вооруженными силами Российской Федерации. Оперативный персонал контролирует энергоблоки и обеспечивает их работу в соответствии с требованиями технических регламентов и правил техники безопасности», — говорится в сообщении украинского государственного агентства.

Рано утром в пятницу на этих объектах произошел ожесточенный пожар, который привел мировое сообщество в состояние готовности к возможной радиоактивной катастрофе, но затем пожарным удалось сдержать пламя, и ситуация была взята под контроль.

«Угроза глобальной безопасности! В результате непрерывных вражеских обстрелов зданий и блоков крупнейшей атомной электростанции в Европе загорелась Запорожская атомная электростанция», — написал мэр города Дмитрий Орлов в своем аккаунте в Telegram.

Спустя несколько часов пожарным разрешили войти на Запорожскую атомную электростанцию, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Позже ветер с атомной электростанции начал дуть в направлении юго-восточной части Украины и в направлении крупных российских городов: Ростова-на-Дону и Краснодара.

Между тем, украинский ядерный регулятор заявил в пятницу, что на атомной станции не обнаружено утечек радиоактивных веществ: «Никаких изменений в радиационной ситуации не произошло», - заявили в украинском инспекционном агентстве.

(С информацией от AFP)

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