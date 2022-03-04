Why bread and tortilla could increase their prices in the coming days

Граждане охарактеризовали рост цен на тортилью как «жестокий удар по экономике», а также указали, что этот рост начал вызывать эскалацию других основных потребительских товаров (ФОТО: DASSAEV TELLEZ ADAME/CUARTOSCURO.COM)

После двух лет пандемии мексиканцы сталкиваются со сценарием инфляции выше 7 процентов, что приводит к значительному увеличению стоимости продуктов питания, включая тортилью и хлеб, а также другие потребительские товары, в сочетании с давлением роста цен на топливо.

Несмотря на удаленность войны в Восточной Европе, аналитики предупреждали о последствиях, которые она будет иметь для глобализованной экономики, и в нашей стране граждане не должны удивляться, обнаружив свой любимый хлеб или любимые тако по более дорогой цене, говорит Алехандрина Барахас, исследователь Центр северо-западных экономических исследований (CIEN), расположенный в кампусе CETYS Universidad Mexicali.

Вторжение России в Украину может привести к росту цен на хлеб и тортилью в Мексике, по мнению аналитиков, потому что эти две страны входят в число крупнейших производителей пшеницы в мире, что влияет на предложение и спрос на эту зерновую. Они также являются важными производителями кукурузы, еще одного зерна, имеющего отношение к нашей стране.

Согласно некоторым европейским анализам, цена на пшеницу уже выросла на 37 процентов с начала конфликта, и ее последствия могут распространиться на другие регионы. По оценкам, только Россия экспортирует в мир 12% пшеницы, необходимой для производства продовольствия.

Выпечка хлеба в Мехико. (ФОТО: EFE/Сашенька Гутьеррес)

Атака России на Восточную Европу порождает неопределенность в поставках этого продукта на международный рынок. Поэтому в отсутствие производства в Украине цена на пшеницу, да и на все продукты, которые используют ее в качестве сырья, снизилась.

Рост цен на продовольствие и энергоносители повлияет на инфляцию, которая в 2021 году продемонстрировала самый большой рост в новейшей истории, несмотря на усилия Банка Мексики контролировать ее путем повышения процентных ставок.

Федеральное правительство и некоторые экономические аналитики надеялись, что инфляцию можно будет контролировать к 2022 году, но с учетом роста, упомянутого из-за конфликта, это будет продолжать влиять на покупательную способность населения.

Фото зерноуборочного комбайна на пшеничном поле (ФОТО: REUTERS/Стефан Маэ)

Украина, известная как зернохранилище Европы, является третьим по величине производителем пшеницы в мире, и из-за вторжения, с которым она столкнулась, ее экономическая деятельность застопорилась. Во время вторжения сельскохозяйственная продукция не может экспортироваться на регулярной основе, что снижает доступность рынка.

В то время как Россия занимает первое место по производству пшеницы, и мы должны помнить, что эта страна сталкивается с рядом международных финансовых санкций, чтобы помешать экспорту и импорту, это является экономической мерой, чтобы отговорить ее от попыток оккупации украинской территории.

Для Мексики это, возможно, не проблема на первый взгляд, потому что производство хлеба и тортильи не зависит от импорта из этих двух стран. Однако Европа в значительной степени зависит от зерновых из Украины, а африканский континент нуждается в зерне из России. Это приведет к тому, что заинтересованные страны начнут искать на международном рынке сырье, необходимое для производства продуктов питания, что приведет к росту цен.

Давление спроса на энергоносители привело к росту цен на бензин в последние месяцы (ФОТО: BLOOMBERG)

Опасения международных рынков за достаточные поставки нефти и газа привели к росту цен на 100 долларов за баррель топлива, в то время как цена на газ выросла, потому что Европа сильно зависит от газа, добываемого Россией.

Чтобы облегчить ситуацию в Европе, газодобывающие страны, такие как Соединенные Штаты и другие страны Ближнего Востока, разместили на этом континенте суда для сжиженного природного газа. Эта ситуация затрагивает Мексику, поскольку наша страна импортирует большую часть этого топлива из таких районов, как Техас.

В Мексике рост цен на бензин является одной из тем, вызывающих наибольший интерес, поскольку рост связан с ростом цен в широком диапазоне продукты и услуги. По этой причине налоговые органы скорректировали акцизный сбор в сторону понижения, чтобы смягчить его воздействие на потребителей.

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