Как выглядит Запорожская атомная электростанция и почему ее пожар мог привести к худшей катастрофе, чем Чернобыль

Вид на атомную станцию до вторжения России (Энергоатом)

Запорожская атомная электростанция, расположенная в одноименном районе украинского города Энергодар, в эту пятницу загорелась в течение нескольких часов после нападения российских вторгшихся сил, что вызвало беспокойство по всей Европе в связи с опасностью потенциальной атомной катастрофы.

Фактически, когда пожар еще не контролировался, мэр этого района Дмитрий Орлов предупредил в своем аккаунте в Telegram что этот факт представляет собой «угрозу глобальной безопасности».

Запорожская АЭС (атомная электростанция) начала строиться Советским Союзом в 1979 году, а первый из шести энергоблоков — в 1984 году, менее чем за два года до чернобыльской трагедии.

Он расположен в степной зоне Украины, на берегу водохранилища в городе Каховка, расположенном примерно в 71 километре к северо-востоку от Херсона. Это крупнейшая атомная электростанция в Европе и одна из крупнейших в мире.

Он имеет в общей сложности шесть реакторов типа ВВЭР-1000, которые работают на воде под давлением и могут производить от 40 000 до 42 миллиардов кВтч электроэнергии, что составляет пятую часть среднегодового отпуска электроэнергии в стране. Эти реакторы служат от 40 до 60 лет или даже дольше благодаря технологическим достижениям.

Он эксплуатируется национальной компанией НАЭК «Энергоатом», а его бассейны охлаждения содержат сотни тонн высокорадиоактивного ядерного топлива, поэтому три из них были закрыты, когда начался вооруженный конфликт с Россией.

Согласно тому, что известно, основной пожар вспыхнул в одном из шести реакторов ВВЭР-1000, которые находятся на станции, которая находится на реконструкции и не работает, но внутри находится ядерное топливо.

Концепция этих реакторов с водой под давлением, считающихся одними из самых безопасных, основана на реакторах, используемых на атомных подводных лодках, и отличается от реакторов в Чернобыле, управляемых графитом и изначально предназначенных для производства плутония вместо электроэнергии.

Топливо ВВЭР-1000 работает на топливе, обогащенном делящимся изотопом Уран-235. Они работают благодаря пару, нагретому в активной зоне, но в отличие от других реакторов, пар, загрязненный излучением, используется не для вращения турбин, а для нагрева другого незагрязненного парового контура, который отвечает за создание этого движения. Эта методика позволяет поддерживать относительно низкий уровень радиоактивности для сотрудников завода.

Атомная электростанция горит (Запорожская АЭС через YouTube/через REUTERS)

Украинские власти заверили в пятницу, что российский ракетный огонь вызвал пожар в здании, предназначенном для обучения, и в лаборатории. По словам официальных лиц США, после нескольких часов неопределенности объект был защищен, а реакторы «безопасно остановлены».

Трагедия потенциально хуже, чем в Чернобыле

В отличие от Чернобыльской АЭС, Запорожская станция имеет все современные меры безопасности и даже стала первой такой установкой, которая прошла все этапы проектной экспертизы и утверждения, требуемые национальным ядерным законодательством, о чем подробно говорится на официальном сайте.

Она также стала одной из первых украинских атомных электростанций с системой сухого хранения отработавшего топлива: это около 380 контейнеров, предназначенных для хранения отходов, которые будут образовываться в течение общего срока службы предприятия.

«Российская армия ведет огонь со всех сторон по Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе. Пожар уже вспыхнул. Если она вспыхнет, она будет в 10 раз больше Чернобыля», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, когда пожар все еще продолжался.

В отличие от Запорожья, на Чернобыльской АЭС было всего четыре блока, оборудованных реакторами типа РБМК-1000, которые работают на кипящей воде с использованием слегка обогащенного урана и замедлителя графитом, в то время как между блоками циркулирует смесь азота и гелия для предотвращения их окисления.

Каждый из этих реакторов мог вырабатывать 3200 МВт электроэнергии, в то время как использованное топливо хранилось в зданиях SNF-1 и SNF-2, расположенных в пределах одного комплекса, который не соответствовал основным стандартам безопасности.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС

В 01.23 утра 26 апреля 1986 года во время планового испытания на 4-м энергоблоке станции произошло отключение электроэнергии, которое, помимо ряда ошибок оператора, привело к плавлению активной зоны реактора РБМК установки, замедлившегося графитом.

Чернобыль перестал работать навсегда в 2000 году (REUTERS/Глеб Гаранич)

Поскольку реактор не был защищен защитной камерой, возникший в результате взрыва пара прорвался сквозь крышу блока, в результате чего куски топливных стержней и высокорадиоактивного графита попали в окружающую среду. В результате пожаров образовался радиоактивный дым, который переносил загрязненные частицы над Украиной, Беларусью и Россией, а также над частями Скандинавии и Европы в целом.

Сразу же был создан план по контролю и обеззараживанию района при внедрении серии механизированных роботов для выполнения самых опасных задач. Однако уровень радиации был настолько высок, что пластины расплавлялись, и роботы перестали работать, и поэтому задачу приходилось выполнять вручную. Дозы облучения 100 рентгенов в час достаточно, чтобы убить человека, но уровень Чернобыля превысил 20 000 в час.

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения под названием «Чернобыль, истинный масштаб аварии», проведенному в середине 2005 года, 50 человек непосредственно погибли в результате этой аварии почти все сотрудники службы неотложной помощи, но более 4000 человек страдали раком щитовидной железы в результате радиации. В основном это были дети или подростки.

Высокие уровни загрязнения окружающей территории привели к тому, что регион был объявлен «зоной отчуждения», а Чернобыль быстро превратился в город-призрак, хотя электростанция продолжала работать до 2000 года, когда уже независимое украинское правительство решило прекратить всю деятельность там.

Воздействие радиации на людей

Высокие уровни радиации в зоне отчуждения сохраняются и сегодня (REUTERS/Ярослав Емельяненко)

Радиоактивный материал, особенно обнаруженный в Чернобыле, считается нестабильным, поскольку он постоянно выделяет высокоэнергетические частицы и волны, которые могут разрушать клеточные структуры или производить химически активные вещества, которые атакуют клеточную систему живых существ.

Хотя многие клетки в организме человека можно легко заменить, это не относится к ДНК, которая, просто подвергаясь низкому уровню радиации, генерирует мутации, которые также могут привести, например, к различным типам рака.

Это было хорошо продемонстрировано после вышеупомянутой ядерной аварии: до взрыва станции в соседней стране Беларуси, граница которой находится недалеко от нынешней зоны отчуждения, было зарегистрировано около 82 онкологических заболеваний на 100 000 человек, а десять лет спустя эта цифра выросла до 6000 на 100 000 человек жителей.

Согласно некоторым исследованиям, авария была настолько серьезной, что город Чернобыль не мог быть заселен еще 20 тысяч лет.

Во время катастрофы 1986 года уровень радиоактивности достиг 300 зивертов в час, что в миллионы раз превышает уровень, зафиксированный в настоящее время в Запорожье, который, по словам оператора станции, составлял 0,1 микрозиверта в час, что ниже среднемирового показателя и намного ниже, чем при полете самолета. или рентгеновский снимок.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: