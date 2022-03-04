Какую экономическую цену понес аргентинский нейтралитет в основных военных конфликтах в Европе и какой ущерб может быть повторен

Вторая мировая война в Польше (Bunesarchiv)

Крупные военные конфликты, эпицентр которых произошел в Европе в XX веке, оставили глубокий след в развитии аргентинской экономики. Повторит ли война между Россией и Украиной это влияние, которое ознаменовало более интервенционистскую ориентацию в местную экономическую политику, или изменение глобального контекста в сторону более глобализованного мира, хотя и пострадал от пандемии Covid-19, помешает нам задуматься о возвращении к незавершенному парадигма «Жить с нашими» Альдо Феррера?

Во время Первой мировой войны из-за огромного и разнообразного числа иммигрантов из разных европейских стран правительство Иполито Иригойена сохраняло нейтралитет, но не уменьшало свою связь с Великобританией, главным торговым партнером страны. Однако для страны, которая с тех пор полностью пострадала от изменений в торговых и финансовых потоках, это десятилетие было разрушительным. Европейская война воспринималась как конфликт между империями, в который Аргентине не нужно было вмешиваться, сообщил Infobae историк Алехандро Гомес.

«Перевороты, вызванные Первой мировой войной в Аргентине, начались раньше самой войны; еще в 1913 году сложная ситуация на Балканах повлияла на весь мировой рынок капитала. Повышение банковской ставки Лондона помешало стране финансировать дефицит платежного баланса; сроки были более неподходящими из-за плохих урожаев 1913 и 1914 годов», — заявили Пабло Герчунофф и Лукас Ллах в книге «Цикл иллюзий и разочарования». Четыре года конфликта были очень негативными: ВВП упал на 10,4% в 1914 году, вырос на 0,5% в 1915 году, упал на 2,9% в 1916 году и еще на 8,1% в 1917 году. Денежная анемия, спровоцировавшая кризис, долго лечилась.

В этой связи экономист Дарио Юдзик заявил, что «хотя на международном уровне Великая депрессия была самым серьезным макроэкономическим ударом XX века, однако в Аргентине влияние Первой мировой войны было гораздо более важным. Экономические историки, которые реконструировали ряды данных о ВВП на душу населения, обнаружили резкое падение в период с 1913 по 1917 год, во время Первой войны, в то время как в период с 1929 по начало 1930-х годов произошло значительное, но незначительное падение».

Одна из причин этого различия заключается в том, что в 1913 году процесс сильного роста начал замедляться в таких странах, как Аргентина, на основе международной торговли и иностранных инвестиций (в основном британских). В мире первая крупная глобализация, которая произошла между серединой 19-го века и Первой войной, завершилась улучшением транспорта и связи, в период, когда огромные иностранные инвестиции поступали в Аргентину, что было очень многообещающим проектом. Это начало прекращаться в 1913 году, незадолго до Великой войны.

После этих анемичных показателей 1914-1918 годов страна начала неуклонно восстанавливаться, хотя и с менее убедительными цифрами, чем до этой войны. «Ни одна из стран, наиболее похожих на Аргентину, не имела таких высоких показателей, будь то глобальный рост или стоимость на душу населения; в 1920-е годы Аргентина выросла больше, чем США, Канада и Австралия. К 1929 году общий объем производства в стране превысил объем производства в Австралии и был на пути к тому, чтобы догнать канадский.

Это привело к усилению социальной напряженности и уменьшению количества забастовок», — заявили Герчунофф и Ллах. С другой стороны, для Артуро О'Коннелла Аргентина тогда столкнулась с «проблемами открытой экономики». Эта проблема была основана на том факте, что, будучи производителем сырья в умеренном поясе, Аргентина была естественным конкурентом центральным странам и поэтому в большей степени, чем другие страны, подвержена колебаниям в торговле и потоках капитала; в частности, налоговая система Аргентины чрезмерно зависела от налоги, связанные с внешней торговлей, ошибка, которая будет исправлена в 1930-х годах.

С другой стороны, для Карлоса Диаса Алехандро рост до 1930 года был вызван именно этой открытой природой местной экономики. «До 1930 года рост был вызван экспортом не потому, что экспорт и связанный с ним приток капитала обеспечивали растущий мировой спрос (в кейнсианском смысле), а потому, что — и это более важно — потому, что экспорт и приток капитала привели к более эффективному распределение ресурсов, которые могли бы быть результатом политики автархических действий. В частности, внутренняя стоимость средств производства в условиях автархического режима (например, в 1880 году) была снижена до уровня за счет экспорта с рынков, производимых при щедром использовании вводимых ресурсов - земли, экономическая стоимость которых при автархическом режиме была бы довольно небольшой».

Однако, как уже упоминалось, восстановление шло медленно: только в 1923 году ВВП на душу населения был достигнут в 1913 году. Отскок был отражен в экспансивной фискальной политике, столь типичной для различных экономических циклов Аргентины: государственные расходы выросли с 8,5% до 13% ВВП в период с 1920 по 1929 год, когда дефицит государственных счетов уже составлял 4% ВВП.

«Хотя финансовое управление во время администрации Марсело Т. де Альвеара было более предсказуемым и упорядоченным, чем в случае с Иполито Иригойеном, тенденции к экономии не наблюдалось», — отмечают в своей книге Пабло Герчунофф и Лукас Ллах

Герчунофф и Ллах подчеркнули, что склонность Аргентины много потреблять и мало экономить во время бума и оптимизма также была замечена в штате. Практика расходования средств сверх налоговых поступлений не была редкостью в прошлом. Типичной особенностью аргентинских финансов было чередование циклов дефицита с ростом долга и циклами умеренности, в ходе которых обязательства аннулируются.

В отличие от нескольких стран региона или других континентов, не было никаких антициклических мер, которые позволили бы нам иметь «подушку» во время скудных коров. Хотя в относительном выражении финансовое управление при администрации Альвеара было более предсказуемым и упорядоченным, чем в случае с Иригойеном, тенденции к сбережениям не наблюдалось. «Общий государственный долг вырос на 50%. Для расширяющейся страны это не было неустойчивым ростом, но вызывает беспокойство, что склонность к дефициту с годами возрастала. В 1927 году дефицит бюджета был самым высоким за всю историю наблюдений. Платежеспособность аргентинского государства вряд ли будет подвергаться сомнению до тех пор, пока дует ветер международной экономики и будет сохраняться определенный контроль над дефицитом. Так было в период с 1924 по 1928 год, когда аргентинское государство могло с комфортом финансировать себя за рубежом, взяв кредиты США на сумму около 290 миллионов долларов», — объяснили Ллах и Герчунофф.

Проблема, конечно, возникла, когда после кризиса 1929 года изменился международный экономический климат: за два года государственный долг увеличился на 35%, а тенденция к фискальному дисбалансу, которая перекрывалась в спокойной обстановке времени Альвеара, внезапно стала очевидной и насущной проблемой, подчеркнул историки.

Экономический рост десятилетия сопровождался увеличением задолженности и снижением сбережений. Выплаты по долгам были выше, чем положительное сальдо торгового баланса, поэтому ежегодно требуется больший приток иностранной валюты, подчеркнул О'Коннелл, чтобы избежать серьезных проблем в платежном балансе и внутренней экономике.

В то время как Великобритания была главным торговым партнером страны, Соединенные Штаты в 1920-х годах стали первым поставщиком капитала: в 1927 году капитал США, размещенный в стране, был в 25 раз больше, чем в 1909 году, в основном направлялся в промышленный сектор, инфраструктуру и транспорт, где они все еще доминировали Британские инвестиции. Однако, несмотря на традиционное ревизионистское толкование тех лет, эти инвестиции не означали большей иностранности капитала, поскольку в процентном отношении к общей сумме они упали с 41 до 34 в период с 1909 по 1927 год.

Страна активно участвовала в международной торговле: в 1929 году стоимость аргентинских продуктов, обмененных с остальным миром, составляла 3% от общего числа, несмотря на то, что население составляло 0,6% населения мира. Экспорт Аргентины также вырос больше среднего: 57 против 15 в период с 1913 по 1929 год.

Последствия Второй войны

Вторая мировая война укрепила модель импортозамещения и ужесточения государственного регулирования, которые начались в межвоенный период в Аргентине при консервативных правительствах.

Историк Алехандро Гомес сказал Infobae, что «каждый раз, когда идет война, правительства тратят больше, и тогда ни эти расходы, ни элементы управления исчезают. Кроме того, в 1930-х годах преобладала идея государства всеобщего благосостояния, потому что идея минимального государства была атакована коммунизмом со стороны левых, а правых — нацизмом и фашизмом».

В этой связи экономист Мигель Кигуэль в своей книге «Аргентинские экономические кризисы» заявил, что «в период с 1946 по 1949 год государство использовало сильную денежно-кредитную и фискальную экспансию и усилило контроль над своей экономикой».

«На внешнем фронте перонистская администрация ожидала, что реорганизация международной торговли будет медленной и даже прерванной третьей мировой войной между победившими державами. Поэтому он поставил свои фишки на отрасль и внутренний рынок. Государство направляет путь развития, проводя целенаправленную промышленную политику, такую как национализация международной торговли и защита отечественной промышленности за счет ограничений импорта. Отечественная промышленность, особенно легкая, выросла до точки поставок почти полностью на внутренний рынок», - сказал Кигуэль в своей книге «Аргентинские экономические кризисы».

«На внешнем фронте перонистская администрация ожидала, что реорганизация международной торговли будет медленной и даже прерванной третьей мировой войной между победившими державами. Поэтому он поставил свои фишки на промышленность и внутренний рынок», - сказал Мигель Кигуэль в своей книге «Аргентинские экономические кризисы»

Как подчеркнул Кигуэль, «на международном фронте мир не сопровождал планы Аргентины: план Маршалла позволил крупным европейским экономикам быстро восстановиться, но Аргентина не получила эту помощь из-за своей неприкрытой симпатии к Оси на протяжении большей части войны».

В этой связи Роберто Кортес Конде сказал в «Политической экономии Аргентины в двадцатом веке», что «Перон не имел очень точных представлений об экономике, но он разделял те идеи, которые были распространены после кризиса 1930 года в послевоенном интеллектуальном климате: убежденность в том, что что-то не так на рынке и что вмешательство государства является альтернативой, если в ней нет необходимости, но по крайней мере удобной». «У военных был пример Германии, которая добилась восстановления в 1930-х годах, которая смогла стать военной державой и державой плановой экономики Советского Союза, даже если режим казался им позорным».

«Идеи автотархизации и национализма получили широкое признание из-за веры в то, что ограничения на международную торговлю сохранятся и в послевоенный период. Были определенные важные события: автархия, которая существовала со времен Второй войны, и отсутствие международного рынка капитала», — заявил Кортес Конде.

Он также отметил: «Огромное накопление профицита торгового баланса из-за ограничения импорта во время войны создало впечатление, что накопление иностранной валюты было связано с большим ростом богатства, когда речь шла о декапитализации».

Роберто Кортес Конде заметил, что «огромное накопление положительного сальдо торгового баланса из-за ограничения импорта во время войны создало впечатление, что накопление иностранной валюты было связано с большим увеличением богатства, когда речь шла о декапитализации»

Кроме того, «огромный спрос на продовольствие, выраженный в повышении цен в первые два года после войны, также создавал впечатление увеличения богатства, и существовало пессимистичное мнение о возможностях мировой торговли для размещения аргентинского экспорта», - заключил Кортес Конде.

В свою очередь, Ллах и Герчунофф заметили, что во время Второй войны «экономика пережила самые глубокие изменения, как это произошло с двумя предыдущими крупными международными переворотами, Первой мировой войной и Великой депрессией».

«Когда в 1939 году начался мировой конфликт, восстановление после депрессии стало фактом. Национальный продукт, который упал на 2,5% в период с 1929 по 1933 год, рос на 4% в год с прошлого года по 1939 год. Но в аргентинской экономике остались неизгладимые следы кризиса (например, Центральный банк, валютный контроль и регулирующие органы) и более сильное присутствие национальной отрасли, которой пользуются те же самые учреждения», - пояснили они.

Но самое большое влияние «было связано, опять же, с международной торговлей. Если протекционистская волна 1930-х годов уже не позволяла вернуться к докризисным условиям, то Вторая мировая война еще больше усугубила ситуацию», — подчеркивали историки.

«План экономических действий, предложенный Федерико Пинедо в 1940 году, потерпел неудачу по политическим причинам, а также из-за пессимистичных прогнозов, поскольку экономика росла на 3,6% в год в течение пятилетнего периода из-за влияния промышленности. Однако рост был ниже, чем в других латиноамериканских странах», — сказал Герчунофф-Ллах.

И они добавляют в книге «Цикл иллюзий и разочарований»: «Соотношение третьей позиции и веры в то, что торговые трудности послевоенного периода будут продлены и могут усугубиться новым мировым конфликтом, оправдывает выбор правительства на экономическую автархию».

В этой связи они уточняют, что «торговая позиция Аргентины в конце Второй войны была неудобной, несмотря на накапливающееся активное сальдо торгового баланса. На самом деле проблема заключалась в чрезмерном профиците, поскольку он был вызван не высокими показателями экспорта, а скорее трудностями с получением импорта».

«Торговая позиция Аргентины в конце Второй войны была некомфортной, несмотря на накопление положительного сальдо торгового баланса», — отметили Пабло Герчунофф и Лукас Ллах (EFE)

Как следствие, «со второй войны экономика начала проявлять инфляционные симптомы. С 1941 по 1945 год денежная база выросла на 15%, что является высоким уровнем по сравнению с предыдущими объемами. Во время войны у всех была высокая инфляция, но затем она исчезла, в то время как в Аргентине она оставалась выше, чем в более развитых странах. С 1940-х годов пути аргентинской и американской инфляции были окончательно разделены».

Отчасти эта проблема, как объяснили Хосе Луис Мачинеа, Себастьян Кац и Федерико Грилло в «Экономике Перона», была вызвана тем фактом, что консолидированные государственные расходы выросли в среднем с 16,2 процента ВВП в 1945 - 1946 годах до 22,5% в 1954-1955 годах с пиком в 29,7% в 1948 году.

Высокие государственные расходы, небольшие внутренние сбережения и плохое понимание международной ситуации, отраженные в так называемом историческом «нейтралитете» страны, по-видимому, являются движущими осями экономической политики Аргентины в вышеупомянутых международных конфликтах.

В этой связи историк Алехандро Гомес сказал, что «Аргентина была лишена многих преимуществ из-за своего нейтралитета, потому что она сделала это не только во время конфликта Второй войны, но и после своей знаменитой третьей позиции. Если Аргентина сейчас явно проявит себя против России, она может позже добиться финансового облегчения, но если она сохранит мягкую позицию, она останется в стороне, когда ей придется обратиться за помощью к таким организациям, как МВФ».

С ситуациями, которые можно сравнить между войнами двадцатого века и нынешним конфликтом: будет ли время избежать подобных ошибок перед лицом этого нового сценария войны в 2022 году и локального ландшафта сильной макроэкономической хрупкости?

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