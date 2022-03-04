Уолл-стрит открылась вниз, пострадавшая от российского вторжения в Украину

FOTO DE ARCHIVO. Un cartel de Wall Street cerca de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, 4 de mayo de 2021. REUTERS / Brendan McDermid / Foto de archivo

Основные фондовые индексы на Уолл-стрит открылись в пятницу в явном снижении под влиянием российского вторжения в Украину, со снижением индексов Dow Jones, Nasdaq и S&P 500.

Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 139,23 пункта, или 0,41%, на открытии до 33 655,43 пункта.

S&P 500 открылся снижением на 21,37 пункта, или 0,49%, до 4 342,12, в то время как Nasdaq Composite упал на 82,71 пункта, или на 0,61%, до 13 455,23 на открытии.

В четверг Уолл-стрит закончилась. Индекс Доу-Джонса потерял 0,29% до 33 794,66 пункта, технологический индекс Nasdaq — на 1,56% до 13 537,94, а индекс S&P 500 0,53% — 4363,49 единиц.

Между тем, европейские фондовые рынки снижались в пятницу, на пути к падению третью неделю подряд , после того как пожар электростанции сломал атомную энергетику в Украине в разгар интенсивных боевых действий между российскими и российскими войсками. Общеевропейский индекс STOXX 600, охватывающий основные роли континента, упал на 1,4% в начале торгов после того, как азиатские фондовые рынки рухнули до 16-месячного минимума.

Немецкий индекс DAX упал на 2,2% и достиг новых годовых минимумов, при этом автопроизводители упали более чем на 3,6%. Французский индекс CAC 40 упал на 2,2%, а британский FTSE 100 упал на 1,4%.

Европейские рынки пострадали от резкого роста продаж, вызванного географической близостью региона к России и сильной зависимостью от поставок российского газа. А ночь напряженности, которую пережила новость о пожаре на Запорожской АЭС, добавила оснований с осторожностью учитывая, что ущерб, нанесенный таким объектам, может быть затронут всем континентом.

(С информацией от AFP и Reuters)

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