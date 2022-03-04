Украинским пожарным удалось потушить пожар на Запорожской АЭС, несмотря на препятствие российских войск

В 6:20 утра (по местному времени) украинские пожарные подтвердили тушение пламени на Запорожской атомной электростанции.
Атака российских войск вызвала пожар, который встревожил весь мир из-за потенциальной катастрофы, которая обещала быть «в десять раз больше Чернобыля».
Хотя сначала российские войска препятствовали доступу пожарных, по требованию президентов Зеленского и Байдена спасательным силам был разрешен доступ на объект.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в том, что она прибегает к «ядерному террору» после пожара, вызванного нападением России на крупнейшую атомную электростанцию в Европе, которая, однако, не испытала повышения уровня радиации.
«Мы предупреждаем всех о том, что ни одна другая страна, кроме России, никогда не стреляла по атомным электростанциям. Это впервые в нашей истории, впервые в истории человечества. Это террористическое государство сейчас прибегает к ядерному террору», - сказал он в видеоролике, обнародованном украинским президентством.
«Украина имеет 15 ядерных реакторов. Если произойдёт взрыв, всё кончится. Конец Европы. Это эвакуация Европы», - добавил он.
«Только немедленные европейские действия могут остановить российские войска. Мы должны предотвратить гибель Европы от ядерной катастрофы», — настаивал украинский президент.
По данным Киева, в ранние часы пятницы российские снаряды попали в Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе, расположенную примерно в 150 километрах к северу от Крымского полуострова.
Пожар затронул здание и лабораторию, но безопасность пока «гарантирована», заявили украинские власти.
В разгар этой ситуации президент США Джо Байден потребовал, чтобы Россия прекратила стрельбу по атомной электростанции в Украине и позволила пожарным выйти на место происшествия, в то время как один из его высокопоставленных чиновников указал, что признаков «высокого уровня радиации» нет.
«Президент Байден присоединился к президенту Зеленскому, потребовав от России прекратить военные действия в этом районе и разрешить пожарным и аварийным службам доступ к объекту», - говорится в резюме разговора между двумя лидерами Белого дома.
Кроме того, высокопоставленный чиновник США заявил: «Наши последние отчеты не показывают признаков высокого уровня радиации, и мы внимательно следим за этим».
Со своей стороны, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон созвал экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Украине.
Джонсон принял это решение после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба правительства Великобритании.
Он также подчеркнул, что безрассудные действия президента России Владимира Путина «могут напрямую угрожать безопасности всей Европы» и что Соединенное Королевство «сделает все возможное, чтобы ситуация не ухудшилась дальше».
(По информации от AFP и Europa Press)
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