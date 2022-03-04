Украинским пожарным удалось потушить пожар на Запорожской АЭС, несмотря на препятствие российских войск

Imagen recogida por una cámara de seguridad del momento en que una llamarada se eleva de la central nuclear de Zaporiyia durante un bombardeo en Enerhodar, óblast de Zaporiyia, Ucrania, el 4 de marzo de 2022, en esta captura de un vídeo obtenido en redes sociales. Central Nuclear de Zaporiyia a través de YouTube/vía REUTERS

В 6:20 утра (по местному времени) украинские пожарные подтвердили тушение пламени на Запорожской атомной электростанции.

Атака российских войск вызвала пожар, который встревожил весь мир из-за потенциальной катастрофы, которая обещала быть «в десять раз больше Чернобыля».

Хотя сначала российские войска препятствовали доступу пожарных, по требованию президентов Зеленского и Байдена спасательным силам был разрешен доступ на объект.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в том, что она прибегает к «ядерному террору» после пожара, вызванного нападением России на крупнейшую атомную электростанцию в Европе, которая, однако, не испытала повышения уровня радиации.

Президент Украины Владимир Зеленский

«Мы предупреждаем всех о том, что ни одна другая страна, кроме России, никогда не стреляла по атомным электростанциям. Это впервые в нашей истории, впервые в истории человечества. Это террористическое государство сейчас прибегает к ядерному террору», - сказал он в видеоролике, обнародованном украинским президентством.

«Украина имеет 15 ядерных реакторов. Если произойдёт взрыв, всё кончится. Конец Европы. Это эвакуация Европы», - добавил он.

«Только немедленные европейские действия могут остановить российские войска. Мы должны предотвратить гибель Европы от ядерной катастрофы», — настаивал украинский президент.

По данным Киева, в ранние часы пятницы российские снаряды попали в Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе, расположенную примерно в 150 километрах к северу от Крымского полуострова.

Пожар затронул здание и лабораторию, но безопасность пока «гарантирована», заявили украинские власти.

В разгар этой ситуации президент США Джо Байден потребовал, чтобы Россия прекратила стрельбу по атомной электростанции в Украине и позволила пожарным выйти на место происшествия, в то время как один из его высокопоставленных чиновников указал, что признаков «высокого уровня радиации» нет.

«Президент Байден присоединился к президенту Зеленскому, потребовав от России прекратить военные действия в этом районе и разрешить пожарным и аварийным службам доступ к объекту», - говорится в резюме разговора между двумя лидерами Белого дома.

Кроме того, высокопоставленный чиновник США заявил: «Наши последние отчеты не показывают признаков высокого уровня радиации, и мы внимательно следим за этим».

Президент США Джо Байден потребовал от России прекратить стрельбу на атомной электростанции в Украине и разрешить пожарным выйти на место происшествия

Со своей стороны, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон созвал экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Украине.

Джонсон принял это решение после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Он также подчеркнул, что безрассудные действия президента России Владимира Путина «могут напрямую угрожать безопасности всей Европы» и что Соединенное Королевство «сделает все возможное, чтобы ситуация не ухудшилась дальше».

(По информации от AFP и Europa Press)

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