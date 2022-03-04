Украина осудила, что белорусским штурмовым бригадам было приказано пересечь границу для поддержки российского вторжения

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin and Belarusian leader Alexander Lukashenko shake hands during a news conference following talks at the Kremlin in Moscow, Russia September 9, 2021. REUTERS/Shamil Zhumatov/File Photo

Главное командование Вооруженных сил Украины в четверг осудило, что на белорусской территории, недалеко от украинской границы, находятся 38 десантно-штурмовых бригад из Беларуси, которым было приказано пересечь границу, после чего они получат еще один приказ атаковать соседнюю страну в поддержка вторгшихся российских войск.

В направлении Волынской области, на западе Украины и граничащей с Беларусью на севере и Польшей на западе, «38 десантно-штурмовых бригад находятся в лесистой местности», - сказал он в последней части, размещенной на его официальной странице в Facebook.

«Согласно имеющейся информации, командованию воинской части было приказано пересечь границу с Украиной», - сказал он.

По словам Главного командования Вооруженных сил Украины, «боевой приказ будет отдан после того, как они пересекут границу».

Он далее заявил, что моральное и психологическое состояние десантников «очень низкое» и что «офицеры и солдаты не хотят играть роль российских наемников». «Значительное число вышло в пользу расторжения контрактов, срок которых в основном должен быть в мае», - написал он.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, один из немногих союзников Владимира Путина, в последние дни неоднократно заявлял, что у него нет планов или планов нападать на Украину.

Фактически, в этот четверг в Беловежской пуще, в белорусском районе Бреста, недалеко от польской границы, состоялся второй раунд переговоров между Россией и Украиной.

Украина осуждает белорусские штурмовые бригады, ожидающие приказа о пересечении границы (Министерство обороны России /AFP)

Белорусское агентство БЕЛТА опубликовало фото, на котором делегации пожимают друг другу руки, а на заднем плане — флаги России, Украины и Беларуси.

Михаил Подоляк, советник офиса президента Украины Владимира Зеленского, пояснил, что его делегация начала переговоры с российскими представителями. «Мы начали общаться с российскими представителями. Ключевые вопросы повестки дня: 1. Немедленное прекращение огня; 2. Перемирие; 3. Гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из разрушенных или постоянно бомбардируемых поселков/городов», — написал Подоляк в Twitter.

«Мы готовы к переговорам, мы открыты для дипломатии, но мы ни в коем случае не готовы принять российские ультиматумы», — заявил вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил в среду, что на первой встрече делегаций, состоявшейся 28 февраля, были рассмотрены «российские предложения», связанные с «немедленным прекращением огня».

Делегации Украины и России встретились в белорусском районе Бреста (Максим Гучек/Белта/Handout через REUTERS)

Он добавил, что по некоторым из них «в целом было понимание за столом переговоров», а по другим, «как и ожидалось, украинская сторона заняла некоторое время для размышлений и консультаций в Киеве».

Россия призывает к «демилитаризации и денацификации» Украины, а также к признанию суверенитета России над полуостровом Крым, аннексированного в 2014 году, независимости восточноукраинских народных республик, а также нейтрального статуса Украины по отношению к НАТО.

Представители российской и украинской переговорных групп заявили, что на сегодняшней встрече было согласовано временное прекращение огня в местах, где гуманитарные создаются коридоры для эвакуации гражданского населения в Украине, сообщили агентства EFE и AFP.

Советник президента Украины Подоляк сообщил, что в ходе переговоров с Россией в четверг была достигнута договоренность о временном гуманитарном прекращении огня.

«Стороны достигли договоренности о совместном создании гуманитарных коридоров с временным прекращением огня», - сказал он в своем Telegram-канале.

Украина и Россия договорились о временном прекращении огня для гуманитарных коридоров (REUTERS/Роман Закревский)

«То есть не везде, а только в тех местах, где будут расположены сами гуманитарные коридоры, во время операции будет возможно прекращение огня», - сказал он.

Однако Подоляк добавил, что украинская переговорная делегация «не достигла ожидаемых результатов и продолжит диалог в третьем раунде переговоров».

В свою очередь Медински отметил, что делегации достигли взаимопонимания по некоторым вопросам. «Позиции абсолютно ясны. Они разбиты по пунктам. В части из них мы добились взаимопонимания», - сказал он.

(С информацией из EFE)

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