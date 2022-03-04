«Насилие в Мексике более серьезное, чем в Украине»

FILE PHOTO: Rusted bullet casings are pictured near an abandoned house in El Aguaje after the visit of Vatican's ambassador to Mexico Franco Coppola to the area and to the municipality of Aguililla, an area where the Jalisco New Generation Cartel (CJNG) and local drug gangs are fighting to control the territory, in Michoacan state, Mexico April 23, 2021. REUTERS/Alan Ortega/File Photo

На международном уровне нападение России на Украину, которое началось 24 февраля, уже оставило трагическую фигуру не менее 104 погибших среди гражданских и военных. Взрывы и бомбардировки оставляют лишь пустынные открытки из Восточной Европы, напоминающие открытки прошлых войн. Еще более прискорбно отметить, что в Мексике нет необходимости смотреть вверх, чтобы найти еще более разрушительный сценарий: насилие со стороны организованной преступности, в результате которого за тот же период времени было совершено по крайней мере 198 преднамеренных убийств.

«Насилие, которое существует в Мексике, аналогично или даже превосходит смертоносное насилие, которое происходит во время противостояния между Россией и Украиной», — предупреждает Infobae Рикардо Маркес Блас, мексиканский специалист по безопасности. «Это совершенно разные конфликты, но количество смертей между Россией и Украиной и тем, что происходит в Мексике, является показателем очень высокого уровня насилия в этой стране».

Последний эпизод насилия на мексиканской территории произошел в это воскресенье в городе Сан-Хосе-де-Грасия, расположенном в южном штате Мичоакан. Это была резня, в результате которой было совершено 17 убийств. Не менее 20 киллеров обстреляли средь бела дня. Те же преступники подняли тела. Этот момент стал вирусным в видео в социальных сетях. Полиция так и не появилась. «Есть доказательства того, что произошла конфронтация, но тела не найдены», — заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO).

«То, что произошло в Мичоакане, показывает, что в количественном отношении то, что происходит в нашей стране, вызывает большое беспокойство, потому что это высокий показатель, но в качественном отношении это дает представление о том, что это серьезнее, чем то, что происходит между Россией и Украиной».

Маркез Блас утверждает, что в Восточной Европе наблюдаются столкновения, а не казни или перестрелки, как это было в Мичоакане.

Цифры подтверждают это: только в эти выходные, с 25 по 27 февраля, по всей стране было зарегистрировано 198 убийств из открытых источников, в то время как межведомственная группа зарегистрировала 234 преднамеренных убийства. Эти цифры не учитывают количество погибших в этой воскресной резне.

«Мы видим столкновения между двумя регулярными армиями с почти таким же уровнем насилия или аналогичным тому, который существует в Мексике, но уровень жестокости, который существует в Мексике, не существует ни в той войне, ни во многих других», - настаивает аналитик. «Уровень варварства между российской и украинской армиями ниже, чем мы наблюдали среди организованных преступных группировок».

Для специалиста по безопасности тот факт, что трагедия в Украине, по-видимому, имеет гораздо большее влияние, чем то, что происходит в Мексике, заключается в том, что в первой это открытая конфронтация между двумя армиями двух разных стран, а вторая - между организованными преступными группировками. Первый — с самолетами, танками, базуками; второй — с короткими и длинными пушками. «Намного менее эффектно, но смертельно опасно».

В заключение эксперт отметил, что уровень насилия в Мексике полностью сопоставим с уровнем насилия в войне между Россией и Украиной. «И это несмотря на то, что последние намного лучше оснащены».

Российские солдаты передвигаются по украинской земле возле Армянска, Крым (Фото: EFE/EPA/STRINGER)

С другой стороны, он уделил особое внимание тому, что происходит на национальном уровне в отношении количества убийств, зарегистрированных в последние месяцы. «Число убийств падает с сентября очень редко, и то, что произошло в Мичоакане, может быть одним из объяснений, которое мы видели также в Тамаулипасе, и это может быть ключом к тому, почему регистрируется меньше убийств: тела забирают.

Специалист напомнил, что в июле 2021 года количество преднамеренных убийств превысило число убийств того же месяца 2020 года. По совпадению, были зарегистрированы 100 000 убийств за шестилетний срок, а затем цифра начала регистрировать нетипичное сокращение, по словам эксперта по безопасности. «Картели забирают тела, они больше не оставляют их там».





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