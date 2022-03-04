«Насилие в Мексике более серьезное, чем в Украине»

На международном уровне нападение России на Украину, которое началось 24 февраля, уже оставило трагическую фигуру не менее 104 погибших среди гражданских и военных. Взрывы и бомбардировки оставляют лишь пустынные открытки из Восточной Европы, напоминающие открытки прошлых войн. Еще более прискорбно отметить, что в Мексике нет необходимости смотреть вверх, чтобы найти еще более разрушительный сценарий: насилие со стороны организованной преступности, в результате которого за тот же период времени было совершено по крайней мере 198 преднамеренных убийств.
«Насилие, которое существует в Мексике, аналогично или даже превосходит смертоносное насилие, которое происходит во время противостояния между Россией и Украиной», — предупреждает Infobae Рикардо Маркес Блас, мексиканский специалист по безопасности. «Это совершенно разные конфликты, но количество смертей между Россией и Украиной и тем, что происходит в Мексике, является показателем очень высокого уровня насилия в этой стране».
Последний эпизод насилия на мексиканской территории произошел в это воскресенье в городе Сан-Хосе-де-Грасия, расположенном в южном штате Мичоакан. Это была резня, в результате которой было совершено 17 убийств. Не менее 20 киллеров обстреляли средь бела дня. Те же преступники подняли тела. Этот момент стал вирусным в видео в социальных сетях. Полиция так и не появилась. «Есть доказательства того, что произошла конфронтация, но тела не найдены», — заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO).
«То, что произошло в Мичоакане, показывает, что в количественном отношении то, что происходит в нашей стране, вызывает большое беспокойство, потому что это высокий показатель, но в качественном отношении это дает представление о том, что это серьезнее, чем то, что происходит между Россией и Украиной».
Маркез Блас утверждает, что в Восточной Европе наблюдаются столкновения, а не казни или перестрелки, как это было в Мичоакане.
Цифры подтверждают это: только в эти выходные, с 25 по 27 февраля, по всей стране было зарегистрировано 198 убийств из открытых источников, в то время как межведомственная группа зарегистрировала 234 преднамеренных убийства. Эти цифры не учитывают количество погибших в этой воскресной резне.
«Мы видим столкновения между двумя регулярными армиями с почти таким же уровнем насилия или аналогичным тому, который существует в Мексике, но уровень жестокости, который существует в Мексике, не существует ни в той войне, ни во многих других», - настаивает аналитик. «Уровень варварства между российской и украинской армиями ниже, чем мы наблюдали среди организованных преступных группировок».
Для специалиста по безопасности тот факт, что трагедия в Украине, по-видимому, имеет гораздо большее влияние, чем то, что происходит в Мексике, заключается в том, что в первой это открытая конфронтация между двумя армиями двух разных стран, а вторая - между организованными преступными группировками. Первый — с самолетами, танками, базуками; второй — с короткими и длинными пушками. «Намного менее эффектно, но смертельно опасно».
В заключение эксперт отметил, что уровень насилия в Мексике полностью сопоставим с уровнем насилия в войне между Россией и Украиной. «И это несмотря на то, что последние намного лучше оснащены».
С другой стороны, он уделил особое внимание тому, что происходит на национальном уровне в отношении количества убийств, зарегистрированных в последние месяцы. «Число убийств падает с сентября очень редко, и то, что произошло в Мичоакане, может быть одним из объяснений, которое мы видели также в Тамаулипасе, и это может быть ключом к тому, почему регистрируется меньше убийств: тела забирают.
Специалист напомнил, что в июле 2021 года количество преднамеренных убийств превысило число убийств того же месяца 2020 года. По совпадению, были зарегистрированы 100 000 убийств за шестилетний срок, а затем цифра начала регистрировать нетипичное сокращение, по словам эксперта по безопасности. «Картели забирают тела, они больше не оставляют их там».
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