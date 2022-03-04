Соединенные Штаты также запретили гражданам России летать на самолетах в своем воздушном пространстве

Pilots operate the Ethiopian Airlines Boeing 737 Max 8 plane, during its demonstration trip to resume flights in Addis Ababa, Ethiopia, February 1, 2022. REUTERS/Tiksa Negeri

Соединенные Штаты запретили всем российским гражданам, которые владеют или арендуют воздушные суда в стране, летать на таких самолетах в национальном воздушном пространстве.

В заявлении, опубликованном в четверг Федеральным управлением гражданской авиации (FAA), говорится, что «всем воздушным судам, независимо от регистрационного статуса, принадлежащим, зафрахтованным, арендуемым, эксплуатируемым или контролируемым, для или в интересах лица, являющегося гражданином Российской Федерации, запрещается эксплуатировать, с территориальным воздушным пространством Соединенных Штатов или через него, за исключением воздушных судов, участвующих в гуманитарных операциях, или поисково-спасательных операций (поисково-спасательных операций), специально санкционированных FAA».

Эта мера представлена как продление решения президента Джо Байдена во вторник закрыть воздушное пространство США для российских авиакомпаний, так как они также сделано Европейским союзом (ЕС) и Канадой.

Файл фото самолета Airbus российской авиакомпании Аэрофлот (Reuters/Regis Duvignau)

«Мы присоединимся к нашим союзникам и закроем воздушное пространство США для всех российских рейсов, чтобы еще больше изолировать Россию и еще больше задушить ее экономику», - заявил президент в своем первом обращении к обеим палатам Конгресса США о положении в Союзе.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в понедельник, что Вашингтону было нелегко принять такое решение, что, несомненно, спровоцирует ответную меру со стороны Москвы, потому что многие рейсы авиакомпании «летают над Россией в Азию».

В понедельник Россия закрыла свое воздушное пространство для полетов из 36 стран, включая все страны Европейского Союза и Канаду, в ответ на ту же меру, принятую этими государствами после начала российского вторжения в Украину, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

Европейские меры в ответ на военную операцию, которую Россия начала 24 февраля против Украины, вынудили российскую авиакомпанию «Аэрофлот» приостановить все рейсы в Европу и соседние страны до мая. Он также отменил свои рейсы в несколько пунктов назначения в Соединенных Штатах и Латинской Америке, поскольку закрытие воздушного пространства Европы и Канады вынудило его самолеты совершить серьезный обход.

(С информацией из EFE)

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