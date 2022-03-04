ООН расследует нарушения Россией прав человека во время вторжения в Украину

Imagen de archivo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una conferencia de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz, en Moscú, Rusia. 15 de febrero, 2022. Sputnik/Sergey Guneev/Pool via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROVISTA POR UNA TERCERA PARTE.

Совет по правам человека ООН одобрил сегодня резолюцию о создании независимой комиссии из трех экспертов для расследования нарушений прав человека, совершенных Россией в ходе агрессии против Украины, которые, по утверждению Киева, представляют собой военные преступления и преступления против человечности.

Резолюция Совета, состоящая из 47 стран, была принята 32 голосами при 13 воздержавшихся (включая Венесуэлу, Китай и Кубу) и только двумя голосами против (сама Россия и Эритрея).

В ходе дебатов перед голосованием, которые начались в четверг, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала Россию атаковать гражданские объекты, включая школы, больницы и жилые районы, и вызвать массовое бегство более двух миллионов внутренне перемещенные лица и беженцы.

Одним из городов, где это произошло, является Харьков, гражданский административный центр которого подвергся бомбардировке, а здание было разрушено, в результате чего несколько сотрудников погибли и десятки получили ранения.

Город по-прежнему осаждается российскими войсками, и за ними последовали бомбардировки, не выясненные российские цели. В то время как Кремль определяет операции как «военные», разрушенные здания во многих случаях являются жилыми, в других — образовательными или спортивными центрами или даже школами.

Вот карта нападений на мирных жителей, зафиксированных во втором по величине городе Украины:





На состоявшейся в четверг в Беларуси встрече было решено создать гуманитарный коридор для гражданских лиц и ввести для этой цели «временное прекращение огня», но через несколько часов после нападения на Запорожскую атомную электростанцию возник пожар, который удерживал мир из-за опасений утечки радиоактивных веществ, согласно украинским властям, ситуация могла быть в несколько раз хуже, чем в Чернобыле.

Пожарные, которые первоначально были заблокированы вторгшимися российскими войсками, оккупировавшими завод, наконец смогли войти и контролировать огонь, устраняя опасения смертельного загрязнения, которое могло бы повлиять на саму Россию: в то время дули ветры на восток, где находятся крупные российские города расположен, как и Краснодар.

«Мы знаем, кто такие военные преступники и кто их верховный начальник», — заявила во время представления резолюции посол Украины при ООН в Женеве Евгения Филипенко, подчеркнув, что привлечение к ответственности этих нарушителей «является единственным способом гарантировать, что это не повторится нигде в мире. »

Три эксперта, ответственные за расследование, будут назначены Председателем Совета (в настоящее время посол Аргентины при ООН в Женеве Федерико Вильегас) и отчитаются о первых результатах своих исследований на 51-й сессии этого года, запланированной на последнюю треть этого года.

Это было голосование, страна за страной

Одной из задач комиссии будет «выявление, насколько это возможно, физических или юридических лиц, виновных в нарушениях прав человека» в Украине, чтобы обеспечить привлечение их к ответственности.

Согласно тексту принятой резолюции, их расследования будут основываться на интервью, показаниях потерпевших, материалах судебно-медицинской экспертизы и других материалах.

Он также осуждает «самым решительным образом» нарушения прав человека, совершенные Россией в ходе агрессии против Украины, и призывает к «быстрому и поддающемуся проверке выводу российских войск на всю территорию Украины», включая ее территориальные воды.

В нем также содержится призыв к беспрепятственному доступу гуманитарных учреждений в Украину.

С информацией от EFE

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