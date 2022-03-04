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Viernes 4 de Marzo de 2022
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Россия-Украина

ООН расследует нарушения Россией прав человека во время вторжения в Украину

Совет по правам человека организации подавляющим большинством голосов одобрил создание комиссии, которая будет определять, совершала ли армия Владимира Путина преступления против человечности. Венесуэла, Куба и Китай воздержались при голосовании

Por
Newsroom Infobae
4 de Marzo de 2022
Imagen de archivo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una conferencia de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz, en Moscú, Rusia. 15 de febrero, 2022. Sputnik/Sergey Guneev/Pool via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROVISTA POR UNA TERCERA PARTE.
Imagen de archivo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una conferencia de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz, en Moscú, Rusia. 15 de febrero, 2022. Sputnik/Sergey Guneev/Pool via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROVISTA POR UNA TERCERA PARTE.

Совет по правам человека ООН одобрил сегодня резолюцию о создании независимой комиссии из трех экспертов для расследования нарушений прав человека, совершенных Россией в ходе агрессии против Украины, которые, по утверждению Киева, представляют собой военные преступления и преступления против человечности.

Резолюция Совета, состоящая из 47 стран, была принята 32 голосами при 13 воздержавшихся (включая Венесуэлу, Китай и Кубу) и только двумя голосами против (сама Россия и Эритрея).

В ходе дебатов перед голосованием, которые начались в четверг, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала Россию атаковать гражданские объекты, включая школы, больницы и жилые районы, и вызвать массовое бегство более двух миллионов внутренне перемещенные лица и беженцы.

Одним из городов, где это произошло, является Харьков, гражданский административный центр которого подвергся бомбардировке, а здание было разрушено, в результате чего несколько сотрудников погибли и десятки получили ранения.

Город по-прежнему осаждается российскими войсками, и за ними последовали бомбардировки, не выясненные российские цели. В то время как Кремль определяет операции как «военные», разрушенные здания во многих случаях являются жилыми, в других — образовательными или спортивными центрами или даже школами.

Вот карта нападений на мирных жителей, зафиксированных во втором по величине городе Украины:


На состоявшейся в четверг в Беларуси встрече было решено создать гуманитарный коридор для гражданских лиц и ввести для этой цели «временное прекращение огня», но через несколько часов после нападения на Запорожскую атомную электростанцию возник пожар, который удерживал мир из-за опасений утечки радиоактивных веществ, согласно украинским властям, ситуация могла быть в несколько раз хуже, чем в Чернобыле.

Пожарные, которые первоначально были заблокированы вторгшимися российскими войсками, оккупировавшими завод, наконец смогли войти и контролировать огонь, устраняя опасения смертельного загрязнения, которое могло бы повлиять на саму Россию: в то время дули ветры на восток, где находятся крупные российские города расположен, как и Краснодар.

«Мы знаем, кто такие военные преступники и кто их верховный начальник», — заявила во время представления резолюции посол Украины при ООН в Женеве Евгения Филипенко, подчеркнув, что привлечение к ответственности этих нарушителей «является единственным способом гарантировать, что это не повторится нигде в мире. »

Три эксперта, ответственные за расследование, будут назначены Председателем Совета (в настоящее время посол Аргентины при ООН в Женеве Федерико Вильегас) и отчитаются о первых результатах своих исследований на 51-й сессии этого года, запланированной на последнюю треть этого года.

Это было голосование, страна за страной

Одной из задач комиссии будет «выявление, насколько это возможно, физических или юридических лиц, виновных в нарушениях прав человека» в Украине, чтобы обеспечить привлечение их к ответственности.

Согласно тексту принятой резолюции, их расследования будут основываться на интервью, показаниях потерпевших, материалах судебно-медицинской экспертизы и других материалах.

Он также осуждает «самым решительным образом» нарушения прав человека, совершенные Россией в ходе агрессии против Украины, и призывает к «быстрому и поддающемуся проверке выводу российских войск на всю территорию Украины», включая ее территориальные воды.

В нем также содержится призыв к беспрепятственному доступу гуманитарных учреждений в Украину.

С информацией от EFE

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