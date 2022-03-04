Агентство ООН по атомной энергии заявило, что при нападении России на атомную электростанцию не произошло утечки радиоактивных веществ: «Нам повезло»

A view shows a damaged administrative building of the Zaporizhzhia nuclear power plant, amid the Russian invasion of Ukraine, in Enerhodar, the Zaporizhzhia region, Ukraine in this handout picture released March 4, 2022. Press service of National Nuclear Energy Generating Company Energoatom/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси принимает участие в пресс-конференции в Вене, Австрия, 4 марта 2022 года. REUTERS/Леонард Фогер

Генеральный директор Агентства ООН по атомной энергии Рафаэль Гросси раскритиковал в пятницу, что безопасность крупнейшей в Европе атомной электростанции была поставлена под угрозу в результате нападения России, но, к счастью, утечек радиоактивных веществ не произошло. «Физическая безопасность была скомпрометирована тем, что произошло вчера вечером, нам повезло, что не было выброса радиации», - сказал Гросси на пресс-конференции в Вене, где заявил, что произошедшее было «беспрецедентным» и могло достичь «драматической» ситуации.

Прошлой ночью произошла российская атака на крупнейшую в Европе атомную электростанцию в Запорожье и пожар в одном из ее зданий, который пожарные потушили в эту пятницу в 06 ч. 20 м. (04.20 по Гринвичу) после нескольких часов неопределенности.

«Целостность реакторов не была нарушена, но целостность станции в широком смысле была нарушена», — подчеркнул аргентинский дипломат, предупреждавший об опасности продолжения боевых действий вблизи атомных электростанций.

Рафаэль Гросси указывает на украинскую электростанцию на карте во время пресс-конференции в Вене, Австрия, 4 марта 2022 года. REUTERS/Леонард Фогер

Гросси заверил, что снаряд, попавший в атомную электростанцию, поступил от российских войск, и вновь заявил об опасности боевых действий вблизи этих комплексов, учитывая их большую хрупкость.

Глава Ядерного агентства ООН указал, что ситуация очень «нестабильная и хрупкая» и что он находится в контакте с украинскими ядерными властями, чтобы следить за развитием событий, и готов отправиться на бывшую Чернобыльскую атомную станцию, чтобы посмотреть, что происходит на земле.

«Я готов идти», - сказал Гросси после того, как украинские власти обратились к нему за помощью, и заверил, что пришло время принять меры, чтобы избежать любой дальнейшей опасности.

«Если мы собираемся предложить помощь, мы должны быть там, и первым должен идти директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) «, - добавил он.

(С информацией из EFE)

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