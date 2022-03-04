Агентство ООН по атомной энергии заявило, что при нападении России на атомную электростанцию не произошло утечки радиоактивных веществ: «Нам повезло»

Генеральный директор Агентства ООН по атомной энергии Рафаэль Гросси раскритиковал в пятницу, что безопасность крупнейшей в Европе атомной электростанции была поставлена под угрозу в результате нападения России, но, к счастью, утечек радиоактивных веществ не произошло. «Физическая безопасность была скомпрометирована тем, что произошло вчера вечером, нам повезло, что не было выброса радиации», - сказал Гросси на пресс-конференции в Вене, где заявил, что произошедшее было «беспрецедентным» и могло достичь «драматической» ситуации.
Прошлой ночью произошла российская атака на крупнейшую в Европе атомную электростанцию в Запорожье и пожар в одном из ее зданий, который пожарные потушили в эту пятницу в 06 ч. 20 м. (04.20 по Гринвичу) после нескольких часов неопределенности.
«Целостность реакторов не была нарушена, но целостность станции в широком смысле была нарушена», — подчеркнул аргентинский дипломат, предупреждавший об опасности продолжения боевых действий вблизи атомных электростанций.
Гросси заверил, что снаряд, попавший в атомную электростанцию, поступил от российских войск, и вновь заявил об опасности боевых действий вблизи этих комплексов, учитывая их большую хрупкость.
Глава Ядерного агентства ООН указал, что ситуация очень «нестабильная и хрупкая» и что он находится в контакте с украинскими ядерными властями, чтобы следить за развитием событий, и готов отправиться на бывшую Чернобыльскую атомную станцию, чтобы посмотреть, что происходит на земле.
«Я готов идти», - сказал Гросси после того, как украинские власти обратились к нему за помощью, и заверил, что пришло время принять меры, чтобы избежать любой дальнейшей опасности.
«Если мы собираемся предложить помощь, мы должны быть там, и первым должен идти директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) «, - добавил он.
(С информацией из EFE)
ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: