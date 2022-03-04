Шокирующие фотографии нападения Путина на украинскую школу

A woman stands next to rescuers amidst the debris of a school building destroyed by shelling, as Russia's invasion of Ukraine continues, in Zhytomyr, Ukraine March 4, 2022. REUTERS/Viacheslav Ratynskyi TPX IMAGES OF THE DAY

Внутренний вид показывает школьное здание, разрушенное бомбардировками, в то время как российское вторжение в Украину продолжается, в Житомире, Украина 4 марта 2022 года. REUTERS/Вячеслав Ратынский

Российские войска разбомбили школу на севере Житомира, которая в итоге была полностью разрушена, а аварийные службы продолжают работу по тушению пожара на объекте.

Официальные данные о смертельных случаях или травмах до сих пор неизвестны. REUTERS/Вячеслав Ратынский

Женщина стоит рядом со спасателями среди обломков здания школы, разрушенного взрывами, в то время как российское вторжение в Украину продолжается, в Житомире, Украина 4 марта 2022 года. REUTERS/Вячеслав Ратынский

Совет по правам человека ООН одобрил в эту пятницу в Женеве подавляющим большинством голосов создание комиссии по расследованию нарушений прав человека и гуманитарного права в Украине после российского вторжения. REUTERS/Вячеслав Ратынский

Спасатели ходят по огромным грудам щебня, поскольку обстрелы украинских городов продолжаются восьмой день подряд. Официальная информация о гибели или травмах в результате нападения на школу неизвестна.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал «ужесточения» санкций против России после атаки на украинскую атомную электростанцию. «Необходимо немедленно усилить санкции против ядерного террористического государства», — заявил он, опасаясь, что боевые действия на Запорожской электростанции могут привести к ядерной аварии. REUTERS/Вячеслав Ратынский

Президент Зеленский оценил потери России почти в 9000 солдат и указал, что он уже работает над организацией «гуманитарного коридора» для доставки лекарств и других товаров первой необходимости мирным жителям. REUTERS/Вячеслав Ратынский

REUTERS/Вячеслав Ратынский

НАТО объявила, что встретится в чрезвычайной ситуации, и осудила нападение Путина, которое чуть не вызвало ядерную катастрофу. REUTERS/Вячеслав Ратынский

REUTERS/Вячеслав Ратынский

Житомир, Украина 4 марта 2022 года. REUTERS/Вячеслав Ратынский

Житомир, Украина 4 марта 2022 года. REUTERS/Вячеслав Ратынский

С начала вторжения российские атаки затронули несколько инфраструктур, включая школы и религиозные объекты. REUTERS/Вячеслав Ратынский

Житомир, Украина 4 марта 2022 года. REUTERS/Вячеслав Ратынский

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