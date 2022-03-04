Российская полиция проводит операцию в офисах правозащитной НПО

Agentes de policía junto a un monumento al poeta ruso Alexander Pushkin mientras se espera que los partidarios del líder de la oposición rusa Alexei Navalny protesten contra su detención en Moscú, Rusia, el 23 de enero, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov

По данным организации, российская полиция проводила операции в помещениях символического Мемориала российского врага по правам человека, закрытие которого приказало добиться правосудия в конце прошлого года.

«Операции в Мемориале продолжаются в двух офисах на улицах Каретный риад 5/10 и Малый Каретный 12», — говорится в сообщении правозащитного центра «Мемориал» в своем аккаунте в Telegram.

В декабре Верховный суд России постановил закрыть Мемориал, заявив, что он нарушает обременительный закон об «иностранных агентах», который чиновники все чаще используют для закрытия гражданского общества и медиа-групп.

«Мемориал» обжаловал приговор и заявил, что его работа не прекращается, поскольку некоторые подразделения организации не являются юридическими лицами.

Файл изображения президента России Владимира Путина во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве, Россия. 15 февраля 2022 года. Спутник/Сергей Гунев/Пул через REUTERS

После решения Верховного суда России о ликвидации «Мемориал Интернэшнл» Европейский суд по правам человека обязал российское правительство приостановить применение этого решения до рассмотрения дела об оспаривании законов об «иностранных агентах», возбужденного группой российских НПО, включая Мемориал, была решена.

Верховный суд на этой неделе отклонил апелляцию и оставил в силе роспуск ассоциации «Мемориал».

Эти меры против самого уважаемого пенеге страны показывают масштабы репрессий Владимира Путина в России с 2020 года.

Это продвижение против гражданских прав усилилось после вторжения России в Украину. В пятницу российские депутаты приняли репрессивные законы о свободе выражения мнений.

(С информацией от AFP)

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