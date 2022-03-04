Кремль закрыл независимый канал в Москве: последняя трансляция была трогательной и с ключевым посланием российскому народу

«Телеканал «Дождь» временно приостанавливает свою деятельность». Это короткое сообщение в цифровом формате через социальные сети разошлось по всей Москве. Для миллионов граждан это стало окончанием эпохи независимости и свободы голоса на национальном телевидении. «Нам нужны силы, чтобы выдохнуть и понять, как продолжать работать. Мы очень надеемся, что вернемся в эфир и продолжим нашу работу», — надеется Наталья Синдеева, генеральный директор. Тем не менее, это скорее знак поощрения остальных сотрудников, чем реальная возможность. Телевизионный дождь больше не будет в эфире.

В конце вечернего выпуска новостей сотрудники последнего независимого канала собрались вокруг ньюсрума. Ведущие говорили «нет войне», пока все уходили вместе. Демонстрация мужества и неповиновения кремлевским властям, которые не хотят, чтобы какой-либо сигнал за пределами их повествования предоставлял россиянам проверенную и объективную информацию. Полицейские даже ворвались в офисы, чтобы также отдать приказ о закрытии канала YouTube: они не хотят, чтобы кто-то говорил о «войне» или чтобы повествование было чем-то иным, чем отмечен режимом.

Но произошло нечто другое, и аудиторию тронуло разрушительное послание. Изображение пустующей студии было заменено логотипом телевизионной сети и просьбой о пожертвованиях. Это произошло незадолго до того, как трансляция уступила место старой записи исполнения балета Петра Чайковского «Лебединое озеро» .

Но выбор знаменитого произведения Чайковского был не просто другим выбором. 19 августа 1991 года россияне проснулись и зациклили видео с «Лебединым озером» по советскому государственному телевидению: верный признак того, что происходит что-то сейсмическое. Люди знали, что должно произойти что-то радикальное. Кажется, это четкий сигнал, который понимают миллионы людей: перемены грядут.

После смерти советского премьер-министра Леонида Брежнева главы советских государств выпустили пьесу XVIII века при выборе нового лидера. Затем для его преемника Константина Черненко, а затем для того, кто последовал за ним, Юрия Андропова.

Согласно объяснению, данному журналистом NPR Чарльзом Мейнсом, который годами размещался в Москве, сигнал, данный в 1991 году, отличался от других: «Коммунисты жесткой линии устроили государственный переворот против советского лидера Михаила Горбачева, арестовав его, когда он был в отпуске, в последняя попытка обратить вспять демократические реформы, но они совершили решающую ошибку. Они не смогли остановить демократического соперника Горбачева Бориса Ельцина».

«Вскоре Ельцин отправился в российский Белый дом в центре Москвы и, как известно, сел в танк и издал указ, призывающий Советы сопротивляться и бороться за свою свободу. Тысячи людей бросились присоединиться к нему, установив баррикады перед зданием в драматическом трехдневном противостоянии с армией. Трое протестующих погибли в первую ночь, но приказ армии штурмовать баррикады так и не поступил. 21 августа лидеры переворота уступили место, и Горбачев был освобожден. Ельцин, и, видимо, демократия, победили», - вспоминал он в посте NPR в августе прошлого года.

То, что должно было стать просто сменой советского главы, обернулось наступлением демократической эпохи в России. Вчера вечером телеканал «Дождь » транслировал «Лебединое озеро»: россияне могли понять, что пришло время перемен. Другие генералы или члены олигархии тоже.

Цензура в России

Российские власти ограничили доступ к порталам четырех независимых СМИ, включая BBC, что усиливает и без того строгий контроль над информацией в то время, когда Россия осуществляет вторжение в Украину.

По данным регулятора СМИ Роскомнадзора, доступ к русскомнадзору порталам редактирования BBC и немецкого международного вещания Deutsche Welle (DW), независимому порталу Meduza и Radio Svoboda, российской антенне RFE/RL, СМИ, финансируемого США Конгресс, был «ограничен» по просьбе обвинения.

Женщина стоит рядом со спасателями среди обломков здания школы, разрушенного взрывами, в то время как российское вторжение в Украину продолжается в Житомире (Reuters)

Так растет цензура со стороны кремлевского режима на фоне его военного продвижения на Украину после того, как российская оппозиционная телевизионная станция «Додж» и радиостанция «Эхо Москвы» объявили о приостановке своих задач в четверг после того, как их заблокировал Роскомнадзор, который критикует их путь освещения событий в соседней стране

«Нам нужны силы, чтобы немного вздохнуть и подумать о том, как продолжать работать. Мы очень надеемся вернуться в эфир и продолжить нашу работу», — сказала директор сети Наталья Синдеева, цитируемая в Telegram-аккаунте Dojd.

«У нас никогда не было такого сложного решения», - добавил он, настаивая на том, что это будет только «временным».

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