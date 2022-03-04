Кремль закрыл независимый канал в Москве: последняя трансляция была трогательной и с ключевым посланием российскому народу

«Телеканал «Дождь» временно приостанавливает свою деятельность». Это короткое сообщение в цифровом формате через социальные сети разошлось по всей Москве. Для миллионов граждан это стало окончанием эпохи независимости и свободы голоса на национальном телевидении. «Нам нужны силы, чтобы выдохнуть и понять, как продолжать работать. Мы очень надеемся, что вернемся в эфир и продолжим нашу работу», — надеется Наталья Синдеева, генеральный директор. Тем не менее, это скорее знак поощрения остальных сотрудников, чем реальная возможность. Телевизионный дождь больше не будет в эфире.
В конце вечернего выпуска новостей сотрудники последнего независимого канала собрались вокруг ньюсрума. Ведущие говорили «нет войне», пока все уходили вместе. Демонстрация мужества и неповиновения кремлевским властям, которые не хотят, чтобы какой-либо сигнал за пределами их повествования предоставлял россиянам проверенную и объективную информацию. Полицейские даже ворвались в офисы, чтобы также отдать приказ о закрытии канала YouTube: они не хотят, чтобы кто-то говорил о «войне» или чтобы повествование было чем-то иным, чем отмечен режимом.
Но произошло нечто другое, и аудиторию тронуло разрушительное послание. Изображение пустующей студии было заменено логотипом телевизионной сети и просьбой о пожертвованиях. Это произошло незадолго до того, как трансляция уступила место старой записи исполнения балета Петра Чайковского «Лебединое озеро».
Но выбор знаменитого произведения Чайковского был не просто другим выбором. 19 августа 1991 года россияне проснулись и зациклили видео с «Лебединым озером» по советскому государственному телевидению: верный признак того, что происходит что-то сейсмическое. Люди знали, что должно произойти что-то радикальное. Кажется, это четкий сигнал, который понимают миллионы людей: перемены грядут.
После смерти советского премьер-министра Леонида Брежнева главы советских государств выпустили пьесу XVIII века при выборе нового лидера. Затем для его преемника Константина Черненко, а затем для того, кто последовал за ним, Юрия Андропова.
Согласно объяснению, данному журналистом NPR Чарльзом Мейнсом, который годами размещался в Москве, сигнал, данный в 1991 году, отличался от других: «Коммунисты жесткой линии устроили государственный переворот против советского лидера Михаила Горбачева, арестовав его, когда он был в отпуске, в последняя попытка обратить вспять демократические реформы, но они совершили решающую ошибку. Они не смогли остановить демократического соперника Горбачева Бориса Ельцина».
«Вскоре Ельцин отправился в российский Белый дом в центре Москвы и, как известно, сел в танк и издал указ, призывающий Советы сопротивляться и бороться за свою свободу. Тысячи людей бросились присоединиться к нему, установив баррикады перед зданием в драматическом трехдневном противостоянии с армией. Трое протестующих погибли в первую ночь, но приказ армии штурмовать баррикады так и не поступил. 21 августа лидеры переворота уступили место, и Горбачев был освобожден. Ельцин, и, видимо, демократия, победили», - вспоминал он в посте NPR в августе прошлого года.
То, что должно было стать просто сменой советского главы, обернулось наступлением демократической эпохи в России. Вчера вечером телеканал «Дождь » транслировал «Лебединое озеро»: россияне могли понять, что пришло время перемен. Другие генералы или члены олигархии тоже.
Цензура в России
Российские власти ограничили доступ к порталам четырех независимых СМИ, включая BBC, что усиливает и без того строгий контроль над информацией в то время, когда Россия осуществляет вторжение в Украину.
По данным регулятора СМИ Роскомнадзора, доступ к русскомнадзору порталам редактирования BBC и немецкого международного вещания Deutsche Welle (DW), независимому порталу Meduza и Radio Svoboda, российской антенне RFE/RL, СМИ, финансируемого США Конгресс, был «ограничен» по просьбе обвинения.
Так растет цензура со стороны кремлевского режима на фоне его военного продвижения на Украину после того, как российская оппозиционная телевизионная станция «Додж» и радиостанция «Эхо Москвы» объявили о приостановке своих задач в четверг после того, как их заблокировал Роскомнадзор, который критикует их путь освещения событий в соседней стране
«Нам нужны силы, чтобы немного вздохнуть и подумать о том, как продолжать работать. Мы очень надеемся вернуться в эфир и продолжить нашу работу», — сказала директор сети Наталья Синдеева, цитируемая в Telegram-аккаунте Dojd.
«У нас никогда не было такого сложного решения», - добавил он, настаивая на том, что это будет только «временным».
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