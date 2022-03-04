Правительство подтвердило отправку «белых касок» на украинско-польскую границу для оказания помощи беженцам, спасающимся от вторжения

Правительство подтвердило отправку «белых касок» на украинско-польскую границу с целью оказания помощи беженцам латиноамериканского происхождения, бежавшим из страны, подвергшимся военному вторжению со стороны России. Эта мера, которую ожидала Infobae, была официально подтверждена заявлением Министерства иностранных дел.

«Миссия «Белых касок» во главе с делегацией гражданского добровольческого движения аргентинского государства в сопровождении консульских должностных лиц отправится на польско-украинскую границу для оказания необходимой гуманитарной помощи для обеспечения отъезда аргентинцев, а также граждан других стран, входящих в состав Сообщество латиноамериканских и карибских государств (CELAC), которые стремятся покинуть украинскую территорию», сообщили во дворце Сан-Мартин.

Развертывание миссии было приказано министром Сантьяго Кафьеро в рамках работы, согласованной между министерствами иностранных дел нескольких латиноамериканских стран, чтобы «определить механизмы безопасного и упорядоченного выхода для латиноамериканцев, которые пытаются выехать в Польшу».

(Белые каски)

Как уже отмечалось, канцлер встретилась сегодня с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Питером Маурером в штаб-квартире агентства в Женеве, где они обсудили четкую работу с «Белыми касками», связанную с оказанием помощи тем, кто хочет покинуть Украину. Президент «Белых касок» Сабина Фредерик активизировала формирование мобильного консульства, состоящего из консульского персонала, добровольцев и специализированных добровольцев для оказания помощи людям из Латинской Америки, прибывающим из Украины на польскую границу, с целью «облегчения оформления документов, обеспечивая психологическое сдерживание и предоставляя материально-технические средства для их доставки к месту назначения».

Активация развертывания «белых касок» началась в прошлый четверг, когда Фредерик и другие представители организации начали удаленную работу вместе с послом Аргентины в Украине Еленой Микусински, послом в Польше Аной Марией Рамирес и дипломатическим представительством в Румыния для оказания помощи населению Аргентины.

Глава «Белых касок» Сабрина Фредерик.

С начала войны «Белые каски» наладили каналы связи и постоянной помощи с аргентинскими представительствами в Восточной Европе, чтобы оказать помощь в немедленной эвакуации тех, с кем удалось связаться дипломатическими властями в Украине, сообщает пресс-служба сказал.

Наконец, сообщалось, что министерство иностранных дел Аргентины через свою дипломатическую штаб-квартиру в регионе конфликта содействовало «совместной работе, основанной на активации механизма консульского сотрудничества с латиноамериканскими посольствами в Украине (где представлены только Бразилия, Мексика и Куба) и страны, граничащие с перемещенными лицами, в которых они возглавляют перемещенные лица, и эта работа является отражением взаимодействия, которое происходит между министерствами иностранных дел Латинской Америки на консульском уровне».

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