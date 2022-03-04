BMV завершила неделю с прибылью, несмотря на конфликт между Россией и Украиной

Мексиканская фондовая биржа (BMV) выросла в пятницу на 2,14% по своему основному индикатору до 52 555,6 пункта, закрыв неделю на позитивной почве с ростом на 0,52%.

«Индекс потребительских цен Мексиканской фондовой биржи закрыл сессию на уровне 52 555,6 пункта после роста на 0,52% в течение недели», - сказал Efe аналитик Banco Base Альфредо Сандовал.

Специалист пояснил, что из 35 станций, составляющих IPC, 15 показали рост, выделив Grupo Carso (5,83%), Peñoles (5,01%), Walmex (4,18%), FEMSA (4,08%) и Coca-Cola FEMSA (3,82%).

Фото: EFE/Хорхе Нуньес

«С другой стороны, сильные потери наблюдались в ценах акций Cemex (-7,53%), Grupo Aeroportuario del Pacifico (-6,96%), Kimberly-Clark из Мексики (-5,83%) и BanRegio (-4,12%) «, - сказал он.

Курс песо вырос на 1,08% по отношению к доллару, торгуясь на межбанковском рынке на уровне 20,37 единицы за доллар США.

Индекс потребительских цен закрылся на уровне 52 555,6 единиц с ростом на 1 101,55 пункта и положительным изменением на 2,14% по сравнению с предыдущей сессией.

Объем торгов на рынке достиг 272,35 миллиона ценных бумаг на сумму 17 507 миллионов песо (около 859,45 миллиона долларов).

Из 706 компаний, зарегистрированных на бирже, 482 закончили рост цен, 200 потерпели убытки, а 24 закрылись без изменений.

Песо также выросло на 1,08% по отношению к доллару, торгуясь на межбанковском рынке на уровне 20,37 единицы за доллар США. (Фото: EFE/Хосе Мендес/Архив)

Наибольшую вариацию получили названия Aeromexico (AEROMEX) с 9,60%, сеть ресторанов Alsea (ALSEA) с 8,83% и компания по хранению, трубопроводу и улучшению воды Grupo Rotoplas (AGUA) с 6,13%.

Напротив, названия с наибольшим отклонением в сторону уменьшения были у фирмы по производству автозапчастей и автомобильного оборудования Nemak (NEMAK A) с -7,22%, финансового посредника Creal (CREAL) с -5,80% и горнодобывающей компании Fresnillo (FRES) с -2,87%.

В течение дня во всех секторах лидировали финансы (2,25%), частое потребление (2,18%), промышленность (1,34 процента) и материалы (0,4%).

Фото: EFE/Мадла Харц/ Архив

Согласно окончательным данным, опубликованным в эту пятницу Национальным институтом статистики и географии (Инеги), экономика Мексики не выросла в четвертом квартале 2021 года по сравнению с предыдущим кварталом из-за падения сектора услуг. зафиксировано снижение на 0,1%.

Предварительные данные Inegi, опубликованные 31 января, показали, что в последнем квартале экономика упала на 0,1%, что, в сочетании со снижением на 0,4% в третьем квартале, ввергло страну в техническую рецессию, снизившись на два квартала. Но с текущими данными Мексика, наконец, избежала бы технической рецессии.

Согласно сезонно скорректированным цифрам (без сезонных краткосрочных факторов), мексиканская экономика отметила этот показатель по сравнению с предыдущим кварталом из-за падения сектора услуг на 0,6%, что частично компенсируется ростом промышленного сектора (0,4%) и сельскохозяйственного сектора (0,2%).

«В четвертом квартале 2021 года ВВП не менялся в реальном выражении, квартальными темпами», - пояснила президент Inegi Грасиела Маркес в Twitter.

С информацией от EFE

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