Неожиданное воздержание и единогласная поддержка отказа от расследования вторжения России в Украину: карта, показывающая, как страны голосовали в ООН

FILE PHOTO: Overview of the session of the Human Rights Council during the speech of U.N. High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet at the United Nations in Geneva, Switzerland, February 27, 2020. Picture taken with a fisheye lens. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

32 голоса за, 13 воздержавшихся и 2 голоса против. Хотя большинство членов Совета ООН по правам человека поддержали инициативу по расследованию того, привело ли вторжение России в Украину к преступлениям против человечности, голосование за него не было единогласным и включало воздержание или отказ некоторых союзников правительства Владимира Путина.

Большинство из них предпочли не высказываться, возможно, потому, что фотографии бомбардировок гражданских лиц и свидетельства гуманитарный кризис, вызванный наступлением, ошеломляет: за первые пять лет погибло более двух тысяч гражданских лиц дни войны и более миллиона беженцев и еще большее число вынужденных переселенцев стали первоначальным результатом нападения, которое порождает страх перед еще большей войной в Европе.

Из 47 нынешних членов Совета под председательством посла Аргентины Федерико Вильегаса было только два голоса против расследования дела Путина и его солдат: один - Россия, а другой - Эритрея. Африканская страна, в которой Москва имеет большие интересы, находится под командованием диктатора Исайи Афеверки с 1991 года. Она считается страной с наименьшей свободой прессы в мире, даже ниже Северной Кореи.

Но среди воздержавшихся есть самые печально известные союзники Москвы: среди них выделяются Китай, Куба и Венесуэла, которых сопровождали при голосовании Армения, Боливия, Камерун, Габон, Индия, Казахстан, Намибия, Пакистан, Судан и Узбекистан.

Позиция Китая не является чем-то новым, поскольку он стремился сохранить нейтралитет в этом конфликте, который касался его только одного: , что Путин не будет спешить вторгаться в Украину, чтобы Си Цзиньпин мог провести вечеринку зимних Олимпийских игр в Пекине, не будучи омраченным войной, которая, как он знал, вызовет мировые потрясения.

Куба имеет исторические отношения с Кремлем со времен революции во главе с Фиделем Кастро, и ее голосование, наряду с голосованием Венесуэлы, показывает, что они не бросят Путина даже перед лицом худшего из его преступлений, того же отношения, которое заняла Боливия.

Интересы России в странах Карибского бассейна могут иметь жизненно важное значение для Кремля, если он решит усилить давление на Соединенные Штаты: Куба и Венесуэла могут открыть свои двери для создания ракетных баз, которые могли бы воссоздать напряженность времен холодной войны на пике.

Инициативу поддержали 32 страны, включая Аргентину, Бенин, Бразилию, Кот-д'Ивуар, Финляндию, Францию, Гамбию, Германию, Гондурас, Индонезию, Японию, Ливию, Литву, Люксембург, Малави, Малайзию, Маршалловы Острова, Мавританию, Мексику, Черногорию, Непал, Голландию, Парагвай, Польшу, Катар, Южную Корею, Сенегал, Сомали, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты.

Женщина наблюдает за работой пожарных после российской бомбардировки мирных жителей в школе в Житомире (REUTERS/Вячеслав Ратынский)

Дипломатический переворот против России

Серьезная неудача для России произошла после того, как в среду Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке объявила свой собственный мощный выговор, в котором 141-5 голосов осудили вторжение в Москву и потребовали немедленного вывода войск.

Женевский совет также осудил «самым решительным образом нарушения прав человека и злоупотребления и нарушения международного гуманитарного права в результате агрессии Российской Федерации против Украины».

В тексте, представленном Киевом, содержится призыв к «быстрому и поддающемуся проверке выводу войск Российской Федерации и поддерживаемых Россией вооруженных групп со всей территории Украины».

Самое главное, что пятничное голосование открывает путь для создания независимой международной комиссии по расследованию, расследования самого высокого уровня, которое может быть заказано советом, «для расследования всех предполагаемых нарушений и злоупотреблений в контексте агрессии Российской Федерации против Украины».

Он предусматривает назначение трех следователей для «установления фактов, обстоятельств и коренных причин таких нарушений и злоупотреблений» и сбора доказательств «для обеспечения привлечения виновных к ответственности».

Между тем Международный уголовный суд в Гааге уже начал расследование возможных военных преступлений в Украине.

С информацией от AFP

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