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Россия-Украина

Вторжение России в Украину: НАТО проводит чрезвычайное заседание и осуждает атаку Путина, которая чуть не вызвала ядерную катастрофу

Пожар, развязанный российским наступлением на Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе, напрасно погубил мир. Йенс Столтенберг, глава Атлантического альянса, заявил, что это «безответственность»

Por Newsroom Infobae

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NATO Secretary General Jens Stoltenberg speaks during a news conference with U.S. Secretary of State Antony Blinken, before a NATO foreign ministers meeting amid Russia's invasion of Ukraine, at the Alliance's headquarters in Brussels, Belgium March 4, 2022. REUTERS/Yves Herman/Pool
NATO Secretary General Jens Stoltenberg speaks during a news conference with U.S. Secretary of State Antony Blinken, before a NATO foreign ministers meeting amid Russia's invasion of Ukraine, at the Alliance's headquarters in Brussels, Belgium March 4, 2022. REUTERS/Yves Herman/Pool

В пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил нападение России на Запорожскую атомную станцию в Украине, которая подверглась пожару в четверг вечером.

«Мы видели сообщения о нападении на эту атомную станцию. Это свидетельствует о «безответственности» этого конфликта, заявил Столтенберг перед срочной встречей министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, в первой реакции трансатлантического альянса на эту атаку.

«Это лишь демонстрирует безрассудство этой войны и важность ее прекращения и вывода Россией всех своих войск и добросовестного участия в дипломатических усилиях», — заявил Столтенберг вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном по прибытии на внеочередную встречу союзных иностранных министры.

Блинкен также говорил на эту тему в проклятом тоне, но он также упомянул о возможном вступлении НАТО в войну напрямую: «Наш союз - оборонительный, мы не стремимся к конфликту, но если конфликт дойдет до нас, мы готовы к нему и будем защищать каждый дюйм территории НАТО» , заверил Блинкен по прибытии на внеочередную встречу министров иностранных дел союзных стран.

Нападение на Запорожье

По данным украинского агентства по инспекции атомных электростанций, которое заявило, что персонал обеспечивает работу объекта, вторгшиеся в Кремль оккупировали украинскую ядерную территорию Запорожье в четверг вечером.

«Территория Запорожской атомной электростанции оккупирована вооруженными силами Российской Федерации. Оперативный персонал контролирует энергоблоки и обеспечивает их работу в соответствии с требованиями технических регламентов и правил техники безопасности», — говорится в сообщении украинского государственного агентства.

Рано утром в пятницу на этих объектах произошел ожесточенный пожар, который привел мировое сообщество в состояние готовности к возможной радиоактивной катастрофе, но затем пожарным удалось сдержать пламя, и ситуация была взята под контроль.

«Угроза глобальной безопасности! В результате непрерывных вражеских обстрелов зданий и блоков крупнейшей атомной электростанции в Европе загорелась Запорожская атомная электростанция», — написал мэр города Дмитрий Орлов в своем аккаунте в Telegram.

Хотя сначала россияне не разрешали действовать военнослужащим, которые должны были тушить пламя, им наконец разрешили войти, заявил глава областного военного управления этого города Александр Старух. Проходящий ветер начал дуть в юго-восточной части Украины и в направлении двух крупных российских городов, Ростова-на-Дону и Краснодара, что создало серьезную угрозу для них в случае утечки радиоактивных веществ.

Между тем, украинский ядерный регулятор заявил в пятницу, что на атомной станции не обнаружено утечек радиоактивных веществ: «Никаких изменений в радиационной ситуации не произошло», - заявили в украинском инспекционном агентстве.

По информации от EFE, Reuters и AFP

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