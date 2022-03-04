Российские войска вошли на территорию украинской атомной электростанции в Запорожье

Surveillance camera footage shows a flare landing at the Zaporizhzhia nuclear power plant during shelling in Enerhodar, Zaporizhia Oblast, Ukraine March 4, 2022, in this screengrab from a video obtained from social media. Zaporizhzhya NPP via YouTube/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. REFILE - ADDITIONAL CAPTION INFORMATION

По данным украинского агентства по инспекции атомных электростанций, которое заявило, что персонал обеспечивает работу объекта, захватившие Кремль, оккупировали украинскую ядерную территорию Запорожье, которая стала объектом российских атак в четверг вечером.

«Территория Запорожской атомной электростанции оккупирована вооруженными силами Российской Федерации. Оперативный персонал контролирует энергоблоки и обеспечивает их работу в соответствии с требованиями технических регламентов и правил техники безопасности», — говорится в сообщении украинского государственного агентства.

Рано утром в пятницу на этих объектах произошел ожесточенный пожар, который привел мировое сообщество в состояние готовности к возможной радиоактивной катастрофе, но затем пожарным удалось сдержать пламя, и ситуация была взята под контроль.

«Угроза глобальной безопасности! В результате непрерывных вражеских обстрелов зданий и блоков крупнейшей атомной электростанции в Европе загорелась Запорожская атомная электростанция», — написал мэр города Дмитрий Орлов в своем аккаунте в Telegram.

Спустя несколько часов пожарным разрешили войти на Запорожскую атомную электростанцию, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Позже ветер с атомной электростанции начал дуть в направлении юго-восточной части Украины и в направлении крупных российских городов: Ростова-на-Дону и Краснодара.

Между тем, украинский ядерный регулятор заявил в пятницу, что на атомной станции не обнаружено утечек радиоактивных веществ: «Никаких изменений в радиационной ситуации не произошло», - заявили в украинском инспекционном агентстве.

Атомная электростанция, которая загорелась (Энергоатом)

Несмотря на то, что российские войска изначально препятствовали доступу пожарных, по требованию президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена спасательным силам разрешили войти на объект.

Мэр Энергодара сообщил об этом за несколько часов до мощных нападений на доступ к станции. «Более часа на подступах к Запорожской атомной электростанции шли ожесточенные бои. Наша Национальная гвардия поддерживает оборону», - сказал он.

Местный президент сообщил, что есть жертвы, но их пока не удалось определить в данных обстоятельствах, и указал, что «колонна вражеских машин» направляется в направлении атомной электростанции и что в городе слышны сильные выстрелы.

С другой стороны, в этот день на белорусской территории проходит второй раунд переговоров, как и предыдущий.

Президент Владимир Зеленский оценил потери России в почти 9000 солдат и указал, что он уже работает над организацией «гуманитарного коридора» для доставки лекарств и других товаров первой необходимости мирным жителям.

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