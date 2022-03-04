Россия-Украина: первая криптовойна

FOTO DE ARCHIVO: Una representación de criptodivisas en esta ilustración tomada, el 24 de enero de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Активисты призвали мобилизовать использование криптовалют в пользу украинского народа. REUTERS/Гивен Рувич

Пока силы президента России Владимира Путина готовят вторжение в Украину, две экономики, которые привели к принятию новой формы цифровые деньги используют их для получения преимущества в геополитическом противостоянии.

Первый крупный конфликт криптоэры также означает, что впервые инструмент, который может легко перемещать миллиарды долларов через границы, доступен для использования обеими сторонами». Поскольку нет центрального контролера, который мог бы навязать пользователям свой моральный дух, криптовалюты можно использовать для финансирования украинских военных или для помощи России в обходе санкций», — заявил Том Робинсон, главный научный сотрудник и соучредитель аналитической компании Elliptic. .

«Никто не может помешать обеим сторонам использовать криптовалюты». Но степень, в которой это может реально повлиять на конфликт, еще предстоит выяснить.

Пожертвования на сотни тысяч долларов в биткойнах, хотя и символические, могут не иметь большого значения для украинской армии, которая в прошлом году получила 650 миллионов долларов американского вооружения и все еще превосходит их по численности. Криптоактивность в России исторически бледнела по сравнению с транзакциями, обрабатываемыми традиционными финансовыми учреждениями.

Согласно недавнему исследованию компании Chainalysis, российские источники привлекли около 400 миллионов долларов в криптовалюте от атак программ-вымогателей в прошлом году, что составляет 74 процента мирового дохода от этого преступления. Однако, по данным Министерства финансов США, эта сумма составляет лишь небольшую часть, поскольку российские финансовые операции превышают 46 миллиардов долларов в день.

«Проблема для российской экономики и пользователей в этом контексте заключается в незрелости криптографии, поскольку часть ее финансовой системы не позволяет им в масштабе уклоняться от многонациональных санкций, которые вводятся», - заявил Хуан Зарате, бывший заместитель министра финансов и заместитель по национальной безопасности советник в Университете Джорджа Буша-младшего.

Обе стороны имеют глубокие корни в криптографии. Фирма Chainalysis оценивает Украину как первую европейскую страну, принявшую криптовалюту, и четвертую в мире. В сентябре страна легализовала криптовалюты, а ее новое Министерство цифровой трансформации опубликовало видеорекламу, призывающую технологические стартапы включать использование криптовалют. Ряд криптоактивистов призвали сделать пожертвования в пользу Украины вскоре после того, как Россия начала атаку в четверг. Райан Селкис, основатель криптофирмы Messari, написал в Твиттере: «Одна из лучших вещей, которую мы могли бы сделать как отрасль, — это выяснить, как поддержать украинский народ и его сопротивление с помощью криптовалют. »

Скриншот аккаунта в Twitter Райана Селкиса, основателя криптофирмы Messari.

Остин Кейн, возглавлявший группу криптоинвесторов, которая пыталась купить Конституцию США, попросил своих сторонников «собраться вместе, чтобы спасти жизни в Украине. Я бы с удовольствием импровизировал и поделился идеями... отправьте мне сообщение, если вам интересно». В сообщении, отправленном The Washington Post, Кейн сообщил, что активисты встречаются в цифровом формате, чтобы принять решение о своих следующих действиях.

В конце четверга Сэм Бэнкман-Фрид, генеральный директор криптовалютной платформы FTX, написал в Twitter, что «мы только что дали 25 долларов каждому украинцу в FTX». В Украине Виталий Дейнега, ИТ-работник в Киеве, который основал неправительственную организацию под названием Come Back Alive, собрал 400 000 долларов в криптовалюте с начала вторжения России в Украину для покупки медицинских и военных товаров для армии, сообщает Elliptic.

Жилой дом поврежден после того, как Россия начала масштабную военную операцию против Украины в Киеве, Украина, 25 февраля 2022 года. REUTERS/ИМИТ Бекташ

Краудфандинг для глобальных целей не является чем-то новым, но криптовалюты упрощают перевод средств, которые не подвергаются тем же препятствиям, что и традиционные банковские переводы.

По данным Chainalysis, Россия зарекомендовала себя как центр незаконной крипто-деятельности, включая атаки программ-вымогателей и отмывание денег на основе криптовалюты. По данным Chainalysis, криптовалютные компании, работающие в городе Москве, финансовом районе российской столицы, за последние три года привлекли 700 миллионов долларов цифровых активов от организаций, связанных с преступной деятельностью.

Это может увеличить использование среди компаний, стремящихся избежать санкций. Санкции, объявленные администрацией Байдена, в основном сосредоточены на банках и не распространяются на платежи за электроэнергию, а это означает, что некоторым крупнейшим российским компаниям пока нет необходимости прибегать к даркнету с криптовалютами. Эксперты говорят, что даже если бы они это сделали, криптовалюта не была бы таким привлекательным местом, как кажется».

Проблема в рампе съезда. Теоретически вы можете перевести все платежи, которые хотите, но пока вы не сможете купить бургер на улице, вы не сможете многое сделать с деньгами», - сказал Ник Фурно, управляющий директор британской исследовательской фирмы CSITech и автор книги «Исследование криптовалют».

Власти США демонстрируют растущую сложность в отслеживании и аресте незаконных криптофондов, что может еще больше сдерживать российские интересы, ищущие способы избежать волны новых санкций.

Министерство юстиции объявило в этом месяце, что изъяло биткойны на сумму 3,6 миллиарда долларов, якобы украденные во время взлома криптобиржи Bitfinex в 2016 году. Прошлым летом Министерство юстиции вернуло 2,3 миллиона долларов биткойнов, выплаченных киберпреступникам из Восточной Европы после того, как они закрыли трубопровод Colonial в атаке программ-вымогателей, которая вызвала нехватку топлива на восточном побережье.

«У олигархов так много состоятельных бухгалтеров и банкиров-пособников по всему миру, что им действительно не нужно идти по этому пути», — заявил Маршалл Биллингсли, бывший заместитель секретаря министерства финансов во время администрации Трампа.

Российские войска приближаются к Киеву с севера и северо-востока, по данным украинской армии, с растущими опасениями, что столица может упасть на второй день вторжения в Россию. фото: Sergei SUPINSKY/AFP)

Правительство Байдена полагалось на криптовалютную индустрию, чтобы принять собственные меры по блокированию и отчет о подпадающих под санкции организациях. В октябре Министерство финансов опубликовало руководство, в котором напомнило криптовалютным компаниям, что они несут ответственность за контроль над собственными платформами и что упущения могут привести к «правоприменительным действиям... и негативным последствиям для репутации и бизнеса компании».

Некоторые российские деятели также призывают усилить внутренний надзор за криптовалютой. В ходе телевстречи с Путиным в четверг глава бизнес-группы Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин рассказал российскому что в интересах «минимизации внешних финансовых рисков» правительство должно «ввести эффективное регулирование цифровых финансовых активов и криптовалют».

Между тем, Coinbase, крупнейшая американская криптовалютная биржа, заявила, что принимает ряд мер по мере разворачивания кризиса в Украине, включая блокировку IP-адресов в санкционированных зонах и работу с аналитиками разведки для мониторинга «субъектов угроз и их сетей», сказал пресс-секретарь компании в заявлении по электронной почте.

Робинсон из Elliptic, однако, указал на творческое использование крипто-стран, находящихся под санкциями. Он сказал, что Иран смог использовать свои запасы нефти, повторно используя для энергоемкой добычи криптовалюты, потенциально сэкономив сотни миллионов долларов». Майнинг криптовалют дает возможность монетизировать свои запасы нефти и газа на мировом рынке, даже если он не в состоянии экспортировать их физически», - сказал он.

Джереми Б. Меррилл и Жанна Уолен внесли свой вклад в подготовку этого доклада.

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