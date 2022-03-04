Конфликт в России и Украине: шаг за шагом, как подать заявление на получение статуса беженца в Мексике

Un policía ruso detiene a manifestantes contra la invasión de Rusia a Ucrania en San Petersburgo, Rusia. 2 marzo 2022. REUTERS/Stringer

После этой среды президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадо, «протянул руки» людям, ищущим убежища после конфликт между Украиной и Россией, здесь мы вспомним, как подать заявление на получение статуса беженца в Мексике.

Во время видеопресс-конференции президент предоставил убежище всем людям независимо от их национальности и на фоне напряженности конфликта между Россией и Украиной.

«Мы хотели бы охватить всех, чтобы не было границ. Мы из партии универсального братства», — заявил президент.

Согласно информации Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), заинтересованные стороны могут обратиться с запросом в КОМАР. Далее мы познакомим вас с процедурой.

Группа людей спасается от вторжения России в Украину. (Фото: Reuters)

Что такое первый шаг?

*Отправить заявку

-Человек может подать заявление на получение статуса беженца в Мексиканскую комиссию по оказанию помощи беженцам (COMAR) в Мехико, Акаюкане (Веракрус), Теносике (Табаско) или Тапачуле (Чьяпас), а также в Управлениях иммиграционного регулирования Национального института миграции (INM) в остальной части страны. В течение 30 рабочих дней после въезда в Мексику.

-После более чем 30 дней пребывания в Мексике вы должны объяснить властям причины, по которым не удалось появиться раньше.

- Комиссия попросит вас заполнить форму, объясняющую, почему вы покинули свою страну. Если ваша семья находится с вами, не забудьте указать их в заявлении; если они находятся в стране происхождения, вы должны указать это.

-При подаче заявки она должна быть принята COMAR, которая выдает запись, подтверждающую, что процедура началась.

-Обращаясь за защитой в качестве беженца, вы имеете право не возвращаться в свою страну. Имея свою запись, вы также можете запросить у НИМ карточку посетителя по гуманитарным соображениям, что позволяет вам работать во время процедуры.

-Вы также можете обратиться в Комиссию из миграционного центра и подать заявку оттуда. Попросите их связаться. У вас будет право на адвоката на протяжении всей процедуры.

После конфликта люди покидают свою страну. (Фото: Reuters)

Что такое второй шаг?

*Интервью

- КОМАР должен провести собеседование, чтобы выяснить причины, по которым он покинул вашу страну. Поэтому ему придется изложить причины, по которым он не хочет или не может вернуться. Важно дать как можно больше подробностей.

-Если у вас есть какие-либо документы или информация, связанные с вашим делом, вы должны их предоставить, но важно, чтобы вы знали, что вам не нужны доказательства того, что произошло в вашей стране.

-Собеседование должно проводиться индивидуально. Вы также можете выбрать, хотите ли вы пройти собеседование с мужчиной или женщиной. Кроме того, если вы не говорите по-испански, вы будете иметь право на устного или письменного переводчика во время процесса.

А третий шаг?

*Ответ на запрос

-COMAR изучит ваш случай и выдаст результат в течение 55 рабочих дней (с понедельника по пятницу, не считая выходных и праздничных дней в Мексике) после даты, указанной в записи.

-На принятие решения уходит около 45 рабочих дней, плюс 10 дней, чтобы сообщить вам о результате. В некоторых случаях КОМАР может продлить этот срок еще на 45 рабочих дней.

Что делать после получения ответа?

-Если он положительный: вам нужно будет обратиться в Национальный институт миграции (INM), чтобы оформить свое постоянное место жительства в Мексике в качестве беженца.

-Все ваши родственники, включенные в заявку, будут признаны беженцами.

-Хотя, если ответ отрицательный: вы будете иметь право подать апелляцию в течение 15 рабочих дней (с понедельника по пятницу, за исключением праздничных дней в Мексике) после уведомления.

-Позже COMAR пересмотрит ваше дело во второй раз. Это может занять до 90 календарных дней (с понедельника по воскресенье). Если у вас нет бесплатного адвоката, вы можете обратиться в любое отделение Федерального института государственного защитника.

-Если COMAR отклонит ваше дело во второй раз, вы будете иметь право на поддержку адвоката для продолжения апелляции к судье.

-Если вы не хотите повторный обзор вашего дела, вы можете вернуться в свою страну.

Вы должны принять во внимание, что во время процедуры признания беженца вы должны:

-Оставайтесь в том штате, в котором вы подали заявку. Если вы хотите переехать в другой штат, вы должны запросить разрешение у COMAR. Имейте в виду, что если вы переезжаете без разрешения, ваше дело считается закрытым.

- Еженедельно ходите в офисы Комиссии или INM, где вы подали заявление, чтобы подписать запись о том, что вы остаетесь в штате.

-Посещайте все запрошенные собеседования.

В случае сомнений или если вы хотите получить рекомендации от Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Мексике, вы можете связаться с 800 226 87 69, а также отправить электронное письмо по следующему адресу: mexmeatencion@unhcr.org.

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