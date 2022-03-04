Últimas NoticiasPolíticaEconomíaDólar hoyDeportesSociedadPolicialesNewsletters
Россия-Украина

Ресторан стал вирусным в сетях, потому что он изменил название русского салата из-за вторжения в Украину

Перед лицом российского вторжения в Украину одно заведение не имело ничего лучше, чем назвать одно из своих блюд «киевским салатом».

Por Newsroom Infobae

Guardar

Nuevo

infobae

Социальные сети продолжают давать повод для разговора в мире. Тем более, что российское вторжение — по приказу Владимира Путина — на Украину, которое все еще остается в силе, а теперь с вирусная новость, в которой ресторан изменил название русского салата как символ сопереживания украинской стране.

Это испанский ресторан, который привлек внимание в Facebook и Instagram и продолжает выступать перед лицом постоянных мер в адрес страны Россия в защиту суверенитета страны Украина (от бизнеса до футбола). Именно это произошло в Сарагосе, где за несколько дней до этого они вышли протестовать против конфликта.

Ресторанное заведение, известное как Mesón Martín, не захотело остаться позади. Владельцы, Серхио Мартин и Мариви Эмбидо, приняли радикальное решение, которое удивило всех: попрощались с русским салатом и дали ему новое имя в качестве посвящения.

«С сегодняшнего дня в нашем письме вы найдете киевскую саладилью, солидарную с украинским народом», - написали они в посте, который они сделали в своем официальном аккаунте в Instagram. Сразу же, принятие его клиентуры, а также множество комплиментов.

«Мне нравится эта идея. Отныне я буду называть это так», «В моем доме мы также дадим ему это имя», «Отличное решение, мы приняли к сведению», - были некоторые комментарии. Тем не менее, не было недостатка в тех, кто высказался против этого. Несмотря ни на что, местные жители не откажутся от своей кампании, которая быстро превратила их в тренд.

Ресторан меняет название с русского салата из-за вторжения в Украину. Захват изображения: Instagram.

МИСС УКРАИНА ПОШЛА В АРМИЮ, ЧТОБЫ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ СТРАНУ

«22.02.22 был особенным днем, чтобы загадать желание. Все украинцы думали об одном, я среди них: мы хотим жить в мире», — так написала Мисс Гранд Украина 2015 Анастасия Ленна в одной из своих публикаций по версии T13. Однако было отмечено, что она загрузила фотографии в военной одежде в свой официальный аккаунт в Instagram. Она уже зарегистрировалась в украинской армии, хотя теперь будет активно это делать в условиях российского вторжения ее родной стране.

С другой стороны, стало известно, что в Украине 36 000 женщин служат в армии. Об этом поделилась Анастасия Ленна. Все это в рамках своего сообщения он использовал хэштеги #standwithukraine и #handsoffukraine (#ApoyoAUcrania и #ManosFueraDeUcrania, на испанском языке).

Его лента в Instagram показывает новости в поддержку своей страны, в том числе сообщения президента Владимира Зеленского и других граждан Украины. В ее аккаунте показаны фотографии, на которых она занималась военной деятельностью с обращением с оружием наряду с приемами камуфляжа.

Мисс Украина 2015 вступила в армию для борьбы с Россией. Фото: @anastasiia .lenna/Инстаграм.

По данным сайта Miss Grand International, Анастасию Ленну однажды допрашивали о ее взглядах на вооруженные конфликты между нациями. Особенно в тех проблемах, которые запятнали мир в его стране.

«Я думаю, что для того, чтобы остановить войну, это то, что нужно нашему миру сейчас. Так много конфликтов бесполезны. Я думаю, что идея отличная, и я буду ее поддерживать. Сейчас ситуация в Украине ухудшается, поэтому я также расстроен тем, что происходит и во всем мире», - сказал он тогда, по сообщениям СМИ.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВИДЕО

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ

«Важное предупреждение»: Илон Маск призвал с осторожностью использовать Starlink в Украине
NFT украинского флага продается более чем за 2 000 эфириумов
«Если Запорожская атомная электростанция взорвется, она будет в десять раз хуже Чернобыля»
Украина осудила, что белорусским штурмовым бригадам было приказано пересечь границу для поддержки российского вторжения
Guardar

Nuevo

Temas Relacionados

ПЕРУ-НОВОСТИПЕРУПЕРУ-ТРЕНДЫВторжение России в Украинусоциальные сетивирусныхрусско-украинская война

Últimas Noticias

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vientos, lluvias y emociones: cómo ciertos fenómenos meteorológicos afectan a la salud mental

Vientos, lluvias y emociones: cómo ciertos fenómenos meteorológicos afectan a la salud mental

El Gobierno apeló el fallo que le exigía que en 48 horas brinde detalles sobre cómo va a distribuir alimentos

Racing visita a Sarmiento con chances de subir a la punta en la Liga Profesional: hora, TV y formaciones

River Plate visita a Godoy Cruz por la Fecha 7 de la Liga Profesional: hora, TV y probables formaciones

Boca Juniors va por la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, en vivo: hora, TV y formaciones

INFOBAE AMÉRICA

ITV en Canarias: cuánto se paga y cómo pedir cita

ITV en Canarias: cuánto se paga y cómo pedir cita

La indignación por la oferta de trabajo de un restaurante en Gijón: “Jornada completa de lunes a domingo”

Qué pasa si se descubre un nuevo testamento después de haberse repartido la herencia

Las innovadoras técnicas de un zoológico para mantener frescos a sus animales durante la ola de calor en Estados Unidos

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

TELESHOW

Arcane: Heimerdinger lidera el nuevo adelanto de la esperada segunda temporada

Arcane: Heimerdinger lidera el nuevo adelanto de la esperada segunda temporada

Disney+ acabará con las cuentas compartidas: Hola a la publicidad en todos los planes

El particular detalle en la torta de casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala: “Fueron tres días de trabajo”

“Intensamente 2” se convirtió en la película animada más taquillera de la historia

Flor Vigna realizó una performance sorpresa en el Obelisco: la reacción de la gente en el centro porteño