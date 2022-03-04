Рекомендации посольства Мексики в России относительно вторжения в Украину

24/06/2020 Coronavirus.- Rusia suma más de 11.400 casos nuevos de coronavirus y 191 muertos en el último día. Moscú registra más de 3.200 positivos y 55 fallecidos en las últimas 24 horas POLITICA EUROPA RUSIA INTERNACIONAL 2020 HOST PHOTO AGENCY / HANDOUT

В контексте конфликтов, связанных с вторжением российской армии в Украину, посольство Мексики в России выпустило серию рекомендации для мексиканского сообщества в этой стране.

Первым из них был призыв сохранять спокойствие, это, утверждал он, потому что нет оснований для тревоги, которая могла бы угрожать целостности соотечественников на российской территории.

Несмотря на это, представители подтвердили, что в случае необходимости с ними можно связаться по номеру экстренной помощи (+7 916 152 0287), доступному 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Ввиду избытка циркулирующей информации посольство призывало к получению информации о развитии конфликта через свои социальные сети и сети Министерства иностранных дел (МИД), а также официальные российские каналы.

Посольство Мексики в России предоставило доступ к телефону экстренной помощи. (Фото: скриншот)

По другому вопросу он попросил не участвовать в мероприятиях с большим скоплением людей и избегать многолюдных мест. Заявление в разгар различных арестов, произведенных президентскими войсками Владимиром Путиным в знак протеста против вторжения.

Он также напомнил мексиканцам о необходимости иметь при себе (как в физическом, так и в цифровом формате) официальные документы, удостоверяющие личность, и легальное пребывание в России, а также проверить их действительность или, если нет, начать продление; в том же случае со своими родственниками.

Тем временем он позвонил, чтобы зарегистрироваться на веб-сайте посольства, чтобы следить за ними во время их пребывания в этой стране и в любой чрезвычайной ситуации.

Посольство порекомендовало, если вы хотите поехать в Мексику, сделать это как можно скорее. (Фото: EFE/Максим Шипенков/Архив)

В связи с закрытием нескольких воздушных пространств дипломатический орган подчеркнул необходимость участия в международных полетах для тех, кто планирует поехать в Мексику. В этом смысле он призвал к скорейшему переезду, используя все еще имеющиеся коммерческие альтернативы.

Некоторые из маршрутов, которые следует выбрать, - это те, которые проходят через Стамбул, Дубай, Доху или Гавану. Между тем он подчеркнул, что авиакомпании Аэрофлот, Azul Air и Norwind уже приостановили полеты в Канкун.

Наконец, он посоветовал покупать авиабилеты напрямую у авиакомпаний - со страховкой на отмену - потому что, предупредил он, некоторые платформы, продающие поездки, обычно не берут на себя свои обязанности в случае приостановки.

Министр иностранных дел Марсело Эбрард сообщил, что они будут ждать прибытия в Румынию новых мексиканских семей, эвакуированных из Киева (Фото: Twitter @m_ebrard)

В 08:00 часов 28 февраля (по мексиканскому времени) Boeing 737-800 мексиканских военно-воздушных сил (FAM) приземлился в Бухаресте, Румыния, будут репатриированы мексиканцам, эвакуированным из Украины.

Ожидается, что самолет на 150 человек будет перевозить не менее 22 мексиканцев, которые были эвакуированы из Украины после вторжения российской армии. Соотечественники пробыли в Сирете четыре дня, ожидая возвращения в Мексику в среду, 2 марта.

Министр иностранных дел Марсело Эбрард сообщил в своих социальных сетях, что они ожидают, что в ближайшие дни из Киева (столицы Украины) будет эвакуировано больше мексиканских семей.

Между тем Лопес Обрадор заверил, что передача будет происходить до тех пор, пока район не будет находиться в конфликте, заявив, что самолет FAM будет оставаться «значительным временем» в ожидании других семей: «Будьте осторожны, чтобы покинуть границу, если будут условия».

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:







