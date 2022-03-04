Путин марионетка, кукловод Си Цзиньпин

Владимир Путин с 2014 года, где он оставался с Крымом - но потерял контроль над Украиной - мечтал об этом моменте. Однако он понимал, что ему нужен стратегический союзник, поскольку он не сможет осуществить свои планы в одиночку. Ему нужна была страна, которая поддерживала бы его финансово. По опыту он знал, что получит жесткие санкции от значительной части остального мира. Кто лучше, чем Китай, несмотря на то, что он был соперником в какой-то момент своей истории, с кем сегодня он разделяет тот же тип «самодержавного правительства» и общего врага, Соединенные Штаты.

Со своей стороны, Си Цзиньпин, президент второй мировой экономической державы, с большими амбициями, смог воспользоваться возможностью использовать своего российского коллегу для продолжения продвижения вперед своего стратегического плана стать величайшей державой в мире к 2049 году в качестве празднования 100-летия создание Китайской Народной Республики. Поощряя его в этом безумии, Россия навсегда перестанет быть возможным врагом, с которым он делит 4250 км границы, чтобы стать его экономическим заложником. С другой стороны, российское вторжение в Украину поможет Китаю выйти из поля зрения главного врага Запада после вспышки Covid на его территории и собрать информацию и извлечь уроки, которые это вторжение оставит, успехи и неудачи в чтобы быть лучше подготовленным к моменту, когда он решит вторгнуться на Тайвань.

Путин, несомненно, нуждался в закрытом согласии китайского президента, теперь его главного экономического партнера . Чего он никогда не думал, так это то, что Си, начав вторжение, будет молчать, сохраняя письмо для переговоров с Западом , поскольку Европа является одним из ее главных торговых партнеров и не будет готова его потерять. Короче говоря, одна из целей инициативы «Новый шелковый путь», над которой она работает и инвестирует в инфраструктуру в течение многих лет, заключается именно в том, чтобы связать Китай морем и сушей с Европой, чтобы увеличить торговлю и ее влияние.

Военные авантюры российского президента начались много лет назад. Как рассказала Фиона Хилл, американский эксперт в России и советник демократической и республиканской администраций, в интервью престижному интернет-сайту Politico, существует логичный и методичный план, который восходит к 2007 году, когда Путин предупредил мир - и конечно, Европа, - что Москва не согласится на дальнейшее расширение НАТО. Но через год, в 2008 году, НАТО открыла свои двери для Грузии и Украины. Через четыре месяца после саммита в Бухаресте, где НАТО принимает эту резолюцию, Россия вторгается в Грузию и захватывает Южную Осетию и Абхазию.

В то время она воздерживается от вторжения в Украину, потому что пророссийское украинское правительство, возглавляемое в то время Виктором Януковичем, решило не добиваться членства в НАТО. В 2014 году присоединился к Крымскому полуострову против оцепенения мира. Он получил санкции, но это сошло с рук. Кроме того, в эти годы Россия оказывала давление на Казахстан, бывшую советскую страну, с тем чтобы он переориентировался на Россию. А за пару дней до вторжения в Украину в малоизвестном акте Азербайджан подписал двустороннее военное соглашение с Россией. Это важно, потому что лидер Азербайджана сопротивлялся этому десятилетиями. И мы также видим, что Россия стала последним арбитром будущих отношений между Арменией и Азербайджаном. Грузия была маргинализирована, а Беларусь полностью подчинена Москве.

Но Путин был экономически избит в 2014 году санкциями и Китай впервые пришел ему на помощь. 21 мая того же года Россия и Китай подписали договор о непрерывных поставках российского природного газа в больших количествах в Китай сроком на 30 лет. Контракт стоимостью 400 миллиардов долларов укрепил Москву в конфликте с Западом.

Но никогда в истории президенты России и Китая не встречались так много раз за одно десятилетие: 38 встреч , последняя из которых стала ключевым очным мероприятием после двух лет пандемии. Там оба президента закрепили так называемый «стратегический альянс» не только геополитического, но и экономического противостояния Западу. Путин был первым президентом, прибывшим в Пекин на зимние Олимпийские игры при явной поддержке Си, перед лицом дипломатического бойкота, объявленного рядом стран, включая США, Канаду, Великобританию, Австралию, Японию и Литву, лидеры которых решил не участвовать в жалобе на Китай за нарушения прав человека уйгуров в районе Синьцзяна.

На этой встрече оба лидера ясно дали понять, что они выступают против дальнейшего расширения НАТО. Москва пошла дальше, осудив создание Aukus, трехстороннего альянса безопасности для Индо-Тихоокеанского региона, созданного в прошлом году Австралией, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами для оказания помощи Австралии в приобретении атомных подводных лодок. И чтобы еще больше нератифицировать себя, российский президент объявил Тайвань частью китайской территории, зная, что это один из главных приоритетов Си Цзиньпина. Оба лидера попросили в пространном документе, чтобы Атлантический альянс отказался от позиций холодной войны с тех пор, как она закончилась много лет назад. Они также обязались расширять сотрудничество перед лицом иностранного вмешательства, которое может вызвать восстания или революции в регионе, и осудили тех, кто хочет навязать свои политические системы, такие как демократия, в явной аллюзии на Соединенные Штаты.

Они подписали две недели экономических соглашений, в соответствии с которыми Китай вносит деньги в обмен на энергоносители и другие природные ресурсы, которые предоставляет Россия . Согласно данным, недавно предоставленным разведкой США, Си спросил бы Путина, не ясно, напрямую или через другие высокопоставленные каналы он не начнет военные действия до окончания зимних игр в Пекине . Так через два дня после окончания Игр Путин признает независимость Донецкой и Луганской областей восточной Украины и 24 февраля отдает распоряжение о вторжении, которое он называет «особой военной кампанией».

На Генеральной Ассамблее ООН 141 страна проголосовала за принятую в четверг резолюцию, осуждающую вторжение, а Китай, Индия и еще 33 страны воздержались и отказались осудить военные действия Владимира Путина. Пять стран, включая Россию, проголосовали против этого. Западные лидеры в субботу заявили, что Россия и Китай стремятся «заменить существующие международные правила» своим собственным порядком, поскольку Пекин поддержал Москву в ее противостоянии с НАТО. Китай пошел еще дальше, и хотя большая часть мира осудила российскую агрессию, Си открыл импорт российской пшеницы, закрытый на годы из-за проблем со здоровьем, предоставив больше экономического воздуха, чтобы компенсировать жесткие санкции, которые оставляют Путина изгоем, а Россию погружают в глубокую экономическую кризис.

Китай также предлагает России собственную альтернативу Swift, созданную в 2015 году, поскольку США, Европейский союз, Канада и Великобритания решили использовать так называемый «ядерный вариант» санкций, исключив отдельные российские банки из списка финансовых сообщений Система, высокая безопасность, которая облегчает платежи среди 11 000 финансовых учреждений в 200 странах. Вынужденное перемещение российских финансовых учреждений в Китай, вероятно, ускорит расширение собственной системы трансграничных платежей и расчетов в Пекине, которая с каждым годом становится все более популярной. Трансграничная межбанковская платежная система (CIPS) была запущена в октябре 2015 года. Штаб-квартира находится в финансовом центре Шанхая, в нем работают более 100 человек, а уставный капитал составляет 2,38 миллиарда юаней (376,9 миллиона долларов США). Но это все еще очень ограниченный валютный рынок по отношению к Swift.

Но существует серьезный экономический дисбаланс между азиатским гигантом и крупнейшей страной мира. Китай имеет самую полную производственную и дистрибьюторскую цепочку в мире, а Запад является его экономическими партнерами и покупателями. Торговля с Россией ограничивается только сырьевыми товарами . Обе страны уже подписали 30-летнее соглашение о покупке газа и нефти, которое они увеличили на 117 миллиардов долларов на этом последнем саммите. Товарооборот между Китаем и Россией вырос на 35,8 процента по сравнению с предыдущим годом до рекордных 146,9 миллиарда долларов в прошлом году, более трети из которых было связано с энергетикой. Экспорт российской сельскохозяйственной продукции в Китай в прошлом году составил всего 3,5 миллиарда долларов.

Две страны поставили перед собой цель увеличить торговлю до 250 миллиардов долларов США в год к 2025 году. Китай дает гораздо больше, чем получает от России, добившись своей зависимости. И Путин это знает, тем более сейчас, когда западный мир оставляет его изгоем и применяет жесткие санкции, как никогда раньше, чтобы попытаться сдержать и вывести свои войска из Украины и избежать глобального вооруженного конфликта.

Украина, со своей стороны, имеет Китай в качестве крупнейшего торгового партнера и является ключевой страной в рамках Инициативы Шелкового пути, поскольку она является ее сухопутным каналом в Европу. Си Цзиньпин признал Украину независимой страной, суверенитет которой необходимо уважать, однако он по-прежнему выступает против введения санкций против России и двуединых действий с ее молчанием.

Китайские военные отмечают сильные и слабые стороны российской тактики в Украине и уроки, которые они могут извлечь, когда Путин сгорает. Они думают о Тайване .

Они обнаружили в качестве важного внезапное и быстрое нападение на украинское сопротивление, объединившее сухопутные, морские и воздушные силы в комплексные центры штурмового контроля. Российская армия также использовала дезинформацию, чтобы скрыть фактическое развертывание и прогресс; и мятежи, инициированные заранее в контролируемых врагом районах. Народно-освободительная армия (НОАК) может провести аналогичную кампанию по захвату Тайваня. Но наблюдатели предупредили, что через два дня после начала вторжения Россия не достигла своей цели. Эскадра российских боевых вертолетов успешно высадила сотни спецназовцев в аэропорту Антонов, грузовом аэродроме на окраине Киева, захватив его. Цель состояла в том, чтобы установить мост для доставки большего количества войск с воздуха и тяжелой техники для захвата столицы Украины.

Но украинские войска перешли в ожесточенное контрнаступление. Была продемонстрирована сложность нанесения крупного авиаудара с использованием специальных сил. С другой стороны, несмотря на то, что Соединенные Штаты располагают всеми видами передовой разведывательной и разведывательной техники и предупреждают о том, что российские войска находятся вдоль границы, до того момента, когда они предсказывали, когда они нападут, когда начнется операция, украинские войска, похоже, не были готовы. Путин сыграл психологический трюк. Он использовал военные учения в качестве маскировки, не один раз, а четыре или пять раз, чтобы утомить бдительность противника. Путин использовал обман, чтобы запутать. Таким образом, это показывает Си, как организовать внезапную атаку в будущем, даже когда Соединенные Штаты наблюдают, это окупается. Но Тайвань и Запад также смотрят и принимают к сведению.

Си Цзиньпин использует Путина для собственной выгоды. Российское вторжение в Украину превращает Россию в великого врага Запада и привлекает внимание COVID и Китая . С другой стороны, это позволяет ему изучить стратегию, используемую Путиным, и стать свидетелем его успеха или неудачи в свете Тайваня. Путин, отнюдь не победивший от всего этого, будет измотан, так как сегодня в войне 44 миллиона украинцев транслируют в реальном времени в социальных сетях происходящее, разрушения и жестокость войны. Давайте вспомним, что это было телевидение о войне во Вьетнаме и вызванный ею ужас, который она вызвала у американцев, заставил их уйти в отставку.

Страны, которые исторически сохраняли нейтралитет, такие как Швейцария, впервые присоединились к санкциям. А Швеция и Финляндия обратились с просьбой о вступлении в НАТО. Вторжение Путина вновь объединило расчлененный Запад.

Китай отмечает и совершенно ясно понимает, что для выполнения своего плана по превращению в ведущую державу мира одним из необходимых требований является стабильность и мир во всем мире. Мировая война его не устраивает. В Европе есть много интересов, чтобы позволить этому расти, поскольку регион является одним из ее основных покупателей и торговых партнеров.

Десятки линий Китай-Европа в настоящее время работают в рамках Пекинской инициативы Нового Шелкового пути, и за последнее десятилетие между Китаем и Европой было отправлено более 50 000 грузовых поездов, в том числе 12 406 в 2020 году и 15 000 в прошлом году. Си не собирается терять то, что ему так дорого стоило построить во времени и деньгах.

Китай воодушевил Россию в этой чудовищной авантюре, но не может помочь ей в условиях многочисленных санкций, поскольку его торговые связи с Соединенными Штатами, Европейским союзом и союзниками в Азии гораздо важнее торговых связей с Путиным.

В последние дни официальные лица в Пекине постепенно отошли от своих предыдущих заявлений в пользу России и заняли более нейтральный тон. Казалось бы, после международных санкций Китай развернется и не придет им на помощь. Но ему помогает то, что этот конфликт продолжается еще некоторое время, пока он сдерживается.

Путин зайдет так далеко, как Си покинет его и его имидж будет уничтожен навсегда. В 2024 году, когда он пойдет на выборы, если он выиграет их, это будет только с фальсификацией или потому, что он посадил в тюрьму всех оппонентов и является единственным кандидатом. Его собственный народ также осудит того, кто вверг их в страдания.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: