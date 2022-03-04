Проблемы доступа к независимым СМИ освещаются в России

Signage is seen at the entrance to BBC Broadcasting House offices and recording studios, London, Britain, May 21, 2021. REUTERS/Toby Melville

Интернет-страницы различных СМИ и Facebook были частично недоступны в пятницу из России, где власти усиливают осаду критических голосов в разгар войны против Украины.

Служба наблюдения GlobalCheck и журналисты информационного агентства AFP в Москве обнаружили проблемы с доступом к сайту Facebook местных независимых СМИ Meduza, Deutsche Welle и Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE-RL) ) и русскоязычной службы Би-би-си.

В своем аккаунте в Telegram СМИ Meduza указало, что «часть ее пользователей» в России не может открыть сайт, но заявила, что до сих пор не получала никаких уведомлений от властей о блокировке.

Русскоязычные службы Deutsche Welle, RFE-RL и BBC финансируются соответственно Берлином, Вашингтоном и Лондоном. В России ее журналисты регулярно публикуют критические расследования против Кремля.

В прошлом месяце Deutsche Welle была запрещена в России, и ее корреспондентам пришлось прекратить работу.

После вторжения в Украину Москва усилила давление на несколько независимых СМИ страны. Власти готовят ужесточение мер контроля. В пятницу Госдума рассмотрит законопроект, который предусматривает до 15 лет лишения свободы за публикации «фейковых новостей» о российской армии.

В среду российский регулятор связи Роскомнадзор заблокировал трансляции и веб-сайты радио и телеканала «Эхо Москвы» «Дождь», которые критикуют Кремль.

Файл Фото: Логотип новостного канала «Дождь» (Дождь) виден в студии в Москве, Россия, 20 августа 2021 года (Reuters/Денис Каминев)

Решение Роскомнадзора последовало за требованием Генеральной прокуратуры России, которая обвинила СМИ в преднамеренной и систематической публикации «призывов к экстремистским действиям, насилию и ложной информации о действиях российских военных в рамках спецоперации» на Украине.

Директор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов объявил, что будет обжаловать решение регулятора, которое он расценил как «введение цензуры, что прямо запрещено Конституцией». Несмотря на официальную блокаду, вещатель продолжает вещание в Интернете на других платформах, таких как Youtube и YandexZen.

С информацией от AFP и EFE

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