Нефть и природный газ: экономические последствия атаки России на Украину в Мексике

Militants of the self-proclaimed Donetsk People's Republic stand in front of an apartment building, which locals said was damaged by recent shelling, in the separatist-controlled town of Yasynuvata (Yasinovataya) in the Donetsk region, Ukraine February 24, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Бомбардировка Украины Россией.

Только президент России Владимир Путин объявил в начале этого четверга (по российскому времени) о запуске «специальная военная операция» на украинских территориях, Чтение означало вторжение и нападение на Украину, мировая экономика потерпела серьезный спад. Цена на нефть марки Brent превысила 100 долларов за баррель, чего не было в течение семи лет. В то время как существует серьезная озабоченность по поводу газа, основным поставщиком которого в Европу является именно Россия. И даже если она не является главным действующим лицом в конфликте, последствия этого сказываются на Мексике.

«Для Petroleos Mexicanos (Pemex) всегда имеет положительное значение, что цены на нефть для ее экспорта выше, чем предполагалось в экономическом пакете 2022 года, которые составляют 55 долларов США за баррель», - сказал Infobae аналитик по энергетике Артуро Карранса, отметив, что в последнем сокращении цены за баррель мексиканского Смесь для экспорта уже составляла около 90 долларов США, что превышает ранее достигнутые пики. «Проекты по разведке и добыче становятся более привлекательными, когда цены на нефть имеют тенденцию к росту»

Говоря о газе, швейцарский банковский аналитик Swissquote напомнил, что цены на энергоносители «уже являются большой головной болью для Европы, потому что 40% ее природного газа и 30% нефти поступают из России».

Именно Марта Барсена Коки, которая была послом Мексики в США, Турции и Дании, объяснила ранее в этом месяце Infobae, что, учитывая, что россияне являются основными поставщиками газа в европейском регионе, конфликт приведет к тому, что поставки перейдут к США, главному экспортеру так называемого сжиженного природного газа. И это указывает на рост цен для Мексики, которая импортирует около 70% своих потребностей в природном газе из своего северного соседа.

Марта Барсена выступила против Марсело Эбрарда за позиционирование в российско-украинском конфликте (Фото: Cuartoscuro /Twitter @marta_barcena)

«Влияние на рынки Северной Америки не было таким сильным», отметив, что цены в этом регионе ниже, поскольку предложение ресурсов шире, чем в Европе», - сказал Карранса, даже обнаружив в ситуации возможность увеличить производство гидроэлектроэнергии в Мексике.

В целом специалист по энергетике исключил, что Мексика сразу замечает рост цен на газ, как будто цены на нефть уже заметны.

И Мексика настолько обеспокоена этим вопросом, что 24 февраля президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) заявил, что у его правительства уже есть план смягчения экономических разрушений конфликта и, таким образом, такие ресурсы, как газ и электричество, не повышают их цену.

«Мы были готовы в течение некоторого времени, чтобы, если цена на газ сильно возрастет, импорт, мы могли запустить все электростанции, которые не требуют газа, чтобы избежать увеличения затрат на электроэнергию», - сказал президент, уточнив, что в отношении бензина существует государственная поддержка для ресурса, акцизный налог на производство и услуги (IEPS), «чтобы даже если цена импорта или сырой нефти повысилась, это не переходит к потребителям, чтобы она не поднималась выше инфляции».

Кстати, мексиканский президент повторил, что его страна останется в той же дипломатической позиции, которую он до сих пор поддерживал: «Мы не за какую-либо войну. Мексика — это страна, которая всегда выступала за мир и мирное урегулирование споров». И хотя дипломатическое представительство Киева в Мексике уже попросило его разорвать отношения с Кремлем в знак солидарности с ними, министр иностранных дел Марсело Эбрард дал понять в четверг: «Мы поддерживаем отношения с Россией».

Президент России Владимир Путин говорит о санкционировании специальной военной операции в регионе Домбас Украины во время специального выступления, транслируемого по российскому государственному телевидению в Москве, Россия (Фото: REUTERS TV)

Украина была частью Советского Союза примерно три десятилетия назад, когда он распался и эта страна не обрела независимость. Тем не менее, в последующие годы эта страна тесно переплеталась с Россией. Но в 2014 году страна во главе с Путиным была отмечена как способствующая сепаратистскому восстанию на востоке Украины, которое привело к аннексии Крымского полуострова к ее территории.

С тех пор отношения между двумя странами были напряженными. В последние недели начали возникать подозрения, что Россия нападет на Украину, поскольку она размещает свои войска поблизости. Но Кремль заявил, что это было сделано для предотвращения предполагаемой угрозы украинских атак при возможной поддержке НАТО. Конфликт обострился, когда Путин признал украинские территории Донецка и Луганска независимыми районами.

Таким образом, рано утром этого четверга, 24 февраля (в ночь на среду на Американском континенте), Россия без единой провокации решила напасть на несколько городов Украины. Взрывы были зафиксированы в таких городах, как Киев, Харьков, Одесса, Мариуполь или Днепр.





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