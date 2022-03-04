Одесса, жемчужина Черного моря, готовится принять удар русского медведя

Un miembro del servicio de la 28ª Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Armadas ucranianas participa en ejercicios de defensa costera en la región de Odesa, Ucrania, en esta imagen distribuida publicada el 28 de enero de 2022. Ministerio de Defensa de Ucrania/Handout via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO.

Поэт Александр Пушкин охарактеризовал его как «самый европейский из российских городов». Одесса имеет средиземноморский отпечаток с ее элегантными бульварами и зданиями французской и итальянской архитектуры. Кроме того, его пляжи. Они продвигают его как «жемчужину Черного моря». Одной из его икон является знаменитый оперный театр, где на этой неделе сезон мадам Баттерфли должен был начаться с певцов из нескольких европейских стран. Но место, через которое собирались пройти элегантно одетые люди, чтобы присутствовать на премьере в этот четверг, теперь покрыто мешками с песком, и единственные, кто ходит вокруг, это добровольцы с желтыми нарукавными повязками, которые организуют оборону города.

История в кругах. Одесский оперный театр во время нацистского вторжения 1941 года и в настоящее время в ожидании российского вторжения.

Российские войска готовятся начать десантный десант и захватить город. У них также есть пехотные подразделения, которые продвигаются на запад после завоевания Херсона, который находится через залив в устье реки Днепр и примерно в 190 км по суше. В четверг утром несколько кораблей застряли в нескольких милях от берега. Достаточно заметно, чтобы напугать миллион людей, живущих в городе.

Можно было увидеть десантный корабль типа «Иван Грен», который, как полагают, является «Петром Моргуновым», который может перевозить ударные вертолеты, 13 танков или 36 машин пехоты и 300 солдат. Также были сняты плавание у берегов двух кораблей класса «Аллигатор», каждый из которых может нести ракеты класса «земля-воздух», 20 танков и 300 военнослужащих, а также пять кораблей класса Ropucha, каждый из которых может выпустить на землю 10 танков и 190 военнослужащих. В общей сложности силы из почти 3000 солдат и более 100 танков могли высадиться.

В любом случае, типичные сцены, подобные высадке в Нормандии, не будут записаны: лодки достигают пляжей под перекрестным артиллерийским огнем, открывают шлюзы и плевывают солдат, бегущих зарываться в песок. Теперь все более «многословное», десантные катера прибывают под защитой артиллерийских вертолетов и не окажутся в затерянной бухте. Они обыскивают портовые районы, уже очищенные от бомбардировок истребителей, а солдаты спускаются вниз, как если бы они были дивами 1950-х годов, спускаясь по лестнице океанского лайнера.

Тяжелая техника доставляется огромными вертолетами или напрямую разгружается портовыми кранами. Более крупные суда, такие как «Петр Моргунов», имеют собственные краны и посадочные ворота. Десантная атака сначала осложняет работу, но затем облегчает работу войск, транспортных средств и вертолетов. Корабли, как правило, ждут в нескольких милях от берега с боеприпасами, продовольствием и запасными частями в пределах досягаемости короткой прогулки на лодке.

В последние дни работники трамвайной системы, курсирующей по городу, посвятили себя резке старых рельсов, чтобы собрать их поперек. Это то, что на военном жаргоне называют баррикадами «дикобраза», которые могут остановить продвижение танков. Они также полезны для усложнения посадки в прибрежной зоне перед центром города. В среду мэр города Геннадий Труханов заверил, что они собрали «надежную оборону». У них было на несколько дней больше, чем у их коллег из Киева или Харькова, которые подверглись нападению с самого первого момента вторжения. Хотя падение Херсона с 300 000 жителей в руки русских снизило настроение. В то время как прошлой ночью они очень внимательно следили за тем, что происходило в другом крупном порту, Мариуполе, который подвергся артиллерийскому обстрелу и куда также приближались некоторые корабли флота, присланного Кремлем.

Снимки, которые приходят из Херсона, просто ужасны. Мэр Игорь Колыхаев сообщил в своем твите, что тела, многие из которых невозможно опознать, собирают и сбрасывают в массовые захоронения. Он также сообщил, что военачальник российской оккупации уже сообщил ему, что собирается навязать гражданско-военную хунту с некоторыми своими пророссийскими командирами и сепаратистами для управления городом. Хотя он добавил, что все это было временно и все, что они хотели, это обеспечить работу акведука, который достигает воды к Крымскому полуострову, который русские вторглись и аннексировали в 2014 году.

Но Одесса — главный приз для оккупантов. Это еще один из городов «греческого плана», который князь Потемкин построил для Екатерины Великой в 1700 году. Он был жемчужиной в короне Российской империи и крупным торговым портом Советского Союза. Его название превращается в воспоминания к фильму «Одесское досье» по роману Фредерика Форсайта. И из-за названия секретной сети сотрудничества, разработанной нацистскими группировками, чтобы помочь членам СС сбежать из Германии в другие страны, где они были в безопасности, особенно в Латинскую Америку. Он также очень понравился советским иерархам, которые приезжали туда, чтобы провести свой отпуск в роскошных государственных виллах. Путин несколько раз говорил с ностальгией по поводу восстановления Новой России с имперской эпохи, когда регион вдоль Черного моря был сосредоточен на Одессе.

Боевой корабль «Тарантул-III» Черноморского флота России. По меньшей мере 11 кораблей уже сосредоточены у берегов Одессы, около 3000 морских пехотинцев и более 100 танков и вертолетов. eFE/Сергей Ильницкий

Как и восточные анклавы Донецка и Луганска, Одесса была ареной сепаратистского восстания при поддержке России в 2014 году, направленного на создание независимого государства. Но он был подавлен после серии ожесточенных боев, в которых сепаратисты сражались с украинскими националистами при поддержке баррас бравас (жестоких футбольных фанатов) местных клубов. Кульминацией столкновений стало сожжение здания профсоюза на окраине Одессы. По меньшей мере 40 пророссийских активистов были убиты.

За несколько дней до начала вторжения Путин выступил с угрозой в адрес тех, кто начал пожар, предположив, что он очень осведомлен о том, что произошло в Одессе. «Преступники, совершившие этот злодейский поступок, не были наказаны», - сказал он. «Их никто не ищет, но мы знаем их по именам».

Если Путин хотел внушить страх мирным жителям, он уже преуспел с этой фразой. Теперь видимость кораблей на горизонте моря вызывает еще большую тревогу. Все знают, что через несколько часов у них появится огромная сила. В любое другое время улицы города будут полны девочек и мальчиков, которые ходят от бара к бару и наслаждаются ожидаемой весной, которая живет в эти дни в Одессе. Прошлой ночью все было закрыто, с очень небольшим количеством огней, ожидая удара русского медведя.

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