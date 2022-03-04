НАТО исключило создание бесполетной зоны в Украине

FOTO DE ARCHIVO: Un avión militar con suministros de Lituania para Ucrania que incluyen misiles antiaéreos se dispone a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Boryspil a las afueras de Kiev, Ucrania, el 13 de febrero de 2022. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает перед прессой перед началом встречи министров иностранных дел НАТО после российского вторжения в Украину в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе, Бельгия, 4 марта 2022 года. Оливье Дульери/Пул через REUTERS

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заверил в пятницу, что альянс не будет иметь летательных аппаратов на территории Украины, тем самым исключив создание бесполетной зоны в этой стране, что было запрошено украинским правительство.

«Союзники договорились, что мы не должны иметь самолеты над украинским воздушным пространством, а также войска НАТО на территории Украины», — заявил Столтенберг в конце экстренного совещания министров иностранных дел трансатлантической организации.

«Мы не хотим участвовать в конфликте с Россией на Украине», — заявил генсек на пресс-конференции.

Президент Украины Владимир Зеленский постоянно призывал к созданию бесполетной зоны с начала российского вторжения более недели назад, но союзники по НАТО сопротивляются мерам, которые могут втянуть их в войну с Россией, обладающей ядерным арсеналом.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Президиум Украины /AFP

В преддверии встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Литва заявила, что альянс будет втянут в войну, если он введет бесполетную зону.

«Все призывы к НАТО участвовать в военном конфликте сейчас безответственны», — заявила премьер-министр Литвы Ингрида Симоните.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что красная линия НАТО заключается в предотвращении вспышки более широкого международного конфликта, но заявила, что все сценарии должны быть обсуждены.

Офис президента Франции назвал бесполетную зону «очень законной просьбой, которую очень трудно удовлетворить».

В четверг Зеленский заявил, что если союзники не выполнят их просьбу о защите украинского воздушного пространства, им придется предоставить Киеву больше военных самолетов.

(С информацией от AFP, EFE и Reuters)

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: