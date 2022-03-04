НАТО исключило создание бесполетной зоны в Украине

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заверил в пятницу, что альянс не будет иметь летательных аппаратов на территории Украины, тем самым исключив создание бесполетной зоны в этой стране, что было запрошено украинским правительство.
«Союзники договорились, что мы не должны иметь самолеты над украинским воздушным пространством, а также войска НАТО на территории Украины», — заявил Столтенберг в конце экстренного совещания министров иностранных дел трансатлантической организации.
«Мы не хотим участвовать в конфликте с Россией на Украине», — заявил генсек на пресс-конференции.
Президент Украины Владимир Зеленский постоянно призывал к созданию бесполетной зоны с начала российского вторжения более недели назад, но союзники по НАТО сопротивляются мерам, которые могут втянуть их в войну с Россией, обладающей ядерным арсеналом.
В преддверии встречи в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Литва заявила, что альянс будет втянут в войну, если он введет бесполетную зону.
«Все призывы к НАТО участвовать в военном конфликте сейчас безответственны», — заявила премьер-министр Литвы Ингрида Симоните.
Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что красная линия НАТО заключается в предотвращении вспышки более широкого международного конфликта, но заявила, что все сценарии должны быть обсуждены.
Офис президента Франции назвал бесполетную зону «очень законной просьбой, которую очень трудно удовлетворить».
В четверг Зеленский заявил, что если союзники не выполнят их просьбу о защите украинского воздушного пространства, им придется предоставить Киеву больше военных самолетов.
(С информацией от AFP, EFE и Reuters)
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