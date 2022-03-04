Мексика не будет вводить санкции против России за вторжение в Украину: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, 28FEBRERO2022.- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, y Ricardo Sheffield Padilla, director de Profeco, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) заявил, что, в отличие от действий других мировых лидеров, Мексика не будет вводить какие-либо санкции против России из-за вторжения, совершенного его армией в Украину.

С момента продвижения сил Кремля страна, возглавляемая Владимиром Путиным, накопила значительное количество санкций, которые различные страны и организации применяли в дипломатической, экономические и даже спортивный.

Однако глава исполнительной власти Мексики заверил, что их осуществление не является обязанностью мексиканского правительства, поскольку он подтвердил, что наилучший способ сотрудничества в конфликте - это «содействие диалогу», а не «привлечение внимания».

«Мы не считаем это своей обязанностью и считаем, что лучше всего развивать диалог для достижения (...) Мы больше не можем; мы не можем впасть в ведущую роль, которая не имеет ничего общего с той сдержанностью, которая должна преобладать во внешней политике», - сказал он.

Лопес Обрадор поддержал позицию Мексики в ООН об отказе от любого вида вторжения. (AP Photo/Эмилио Моренатти)

К этому президент одобрил позицию нации, которую он возглавляет, против любого типа вторжения, особенно тех, которые движимы мировыми державами:» Мы уже продемонстрировали, что мы против вторжения».

Об этом заявил посол Мексики при Организации Объединенных Наций (ООН) Хуан Рамон де ла Фуэнте во время внеочередного заседания Совета Безопасности 25 февраля, на котором проголосовали за резолюцию против России, представленную Албанией и Соединенными Штатами (США).

Между тем, к 28-му числу дипломат объявил, что вместе с представителем Франции будет представлен еще один проект резолюции, в котором будет полное прекращение боевых действий на Украине: «Применение взрывного оружия в населенных пунктах недопустимо», — заявил он в связи с оккупацией Россией столицы Украины Киева.

(Фото: Reuters/Дадо Рувич/Иллюстрация)

В соответствии с этим тенором Андрес Мануэль воспользовался возможностью, чтобы отклонить принятую Twitter меру, согласно которой в публикациях СМИ, связанных с Кремлем, будет размещено предупреждение: «Я бы хотел, чтобы Twitter прояснил этот вопрос, потому что он очень серьезный. Потому что это своего рода подписание из-за мнения людей».

Лидер Twitter по честности и неподкупности Йоэль Рот написал, что на платформе ежедневно публикуется более 45 000 твитов, в которых публикуются ссылки из СМИ, связанных с российским государством.

«Наш продукт должен облегчить понимание того, кто стоит за контентом, который вы видите, и каковы их мотивации и намерения», - добавил он.

В дополнение к добавлению тегов, которые идентифицируют источник ссылок, Рот сказал, что платформа также «предпринимает значительные шаги для сокращения оборота этого типа контента в Twitter».

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