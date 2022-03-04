Мексика осудит вторжение России в Украину перед Генеральным советом ООН: AMLO

Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador attends the 109th anniversary of the death of President Francisco I Madero, a hero of the Mexican Revolution who was betrayed and murdered in a U.S.-backed coup, at the National Palace in Mexico City, Mexico, February 23, 2022. REUTERS/Edgard Garrido

Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) объявил, что в эту пятницу Мексика представит в Генеральный совет ООН предложение о принятии резолюции, осуждающей вторжение России в Украину и установлении того, что суверенитет страны должен уважаться.

Из Колимы, где он провел свою утреннюю конференцию, мексиканский президент заверил, что уже поручил министру иностранных дел Марсело Эбрарду добавить «в нижний колонтитул» предложение Мексики осудить «любое вторжение», напомнив, что Мексика придерживается положений статьи 89 Конституция: невмешательство, самоопределение народов и мирное урегулирование споров.

«(...) И вчера, когда мне была предложена резолюция, я рекомендовал министру иностранных дел, чтобы предложение Мексики отклонить и осудить любое вторжение в любую державу, было сделано в качестве нижнего колонтитула. Такова позиция. В данном случае Россия, но то же самое, если это Китай или США. Мы хотим, чтобы независимость стран соблюдалась, суверенитет народов», - настаивал он.

Россия вторглась в Украину в прошлую среду вечером (по центральному мексиканскому времени), поэтому Мексика уже решительно заявила о своем неприятии. (Фото: ГЕНЯ САВИЛОВ/AFP)

Лопес Обрадор напомнил, что, хотя Марсело Эбрард уже сообщил о позиции Мексики по конфликту в Восточной Европе, он вновь заявил, что наша страна придерживается трех основных принципов, которыми мы руководствуемся во внешней политике.

«Министр иностранных дел уже сообщил о позиции Мексики. Мы утверждаем, что мы должны придерживаться положений статьи 89 нашей Конституции, особенно в трех основных принципах: невмешательство, самоопределение народов и мирное урегулирование споров», - сказал он.

Он напомнил, что на протяжении всей нашей истории Мексика неоднократно подвергалась вторжениям со стороны Испании, Франции и Соединенных Штатов.

«То, о чем говорилось вчера, происходит в этих рамках и в совершенно особой ситуации, связанной с нашей историей: мы связываем невмешательство с неучастием в решениях других стран в любой области, что нет финансирования со стороны зарубежных стран группам, которые законно и законно выступают против правительства, что нет шпионажа, что суверенитет народов соблюдается», - подчеркнул он.

(Фото: президентство/архив)

«И, конечно, крайняя вещь в интервенционизме — это военные вторжения, от которых мы пострадали. Испанцы вторглись в нас и навязали колониальную систему, которая доминировала в нашей стране на протяжении трех столетий», — подчеркнул мексиканский президент, вспоминая вторжения Франции и США и подтвердив позицию Мексики в отношении конфликта между Россией и Украиной.

«Тогда на нас дважды вторглись французы, в одном случае даже за что-то абсурдное или, скорее, оправдание этого вторжения заключалось в том, что кондитеру задолжали деньги, именно поэтому оно стало известно как Война пирогов», - сказал он.

Он напомнил, что Соединенные Штаты способствовали отделению Техаса от Мексики, а затем вторглись в страну.

Фото: REUTERS/Эдгард Гарридо/Архив

Лопес Обрадор напомнил, что победа Бенито Хуареса произошла после того, как Мексика победила французов и Максимилиана, и подчеркнул, что после борьбы с захватчиками президент Хуарес заявил фразу: «Среди людей, как и между народами, уважение прав других людей является миром».

«Вот почему позиция Мексики, это основа, и это то же самое, что будет представлено сегодня в Совете Безопасности ООН, потому что Мексика является членом», - подчеркнул он.

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