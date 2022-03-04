Мексика приказала отправить самолет ВВС для доставки граждан, находящихся в Украине

Министр иностранных дел Марсело Эбрард объявил, что президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор приказал отправить в Румынию специальный рейс мексиканских военно-воздушных сил для доставки граждан, находящихся в разгаре конфликта между Россией и Украиной.

В своем аккаунте в Twitter Эбрард Касаубон сообщил: «Президент Лопес Обрадор организовал специальный рейс мексиканских военно-воздушных сил в Румынию для перевозки семей, которых мы эвакуируем из Украины и хотим репатриировать в нашу страну. Я ценю поддержку госсекретаря Луиса Кресенсио Сандоваля», - написал он.

undefined

В ходе этого утра в пятницу Марсело Эбрард сообщил о статусе мексиканцев, пытающихся покинуть Украину, перед лицом продвижения российских войск.

Глава департамента по связям пояснил, что группа мексиканцев, проживающих в Украине, села в автобус, который нужно было отвезти в Румынию.

«Автобус отправляется из Ивано-Франковска в Румынию с мексиканцем @s при поддержке протокола защиты наших посольств в Украине и Румынии. Это были довольно переговоры, что владелец автобуса не отменил их, им это удалось. Молодцы!!!» , сообщила канцлер в социальной сети.

Позже Марсело Эбрард заявил, что посол Гильермо Ордорика поблагодарил премьер-министра Румынии Николае Чуку за поддержку усилий и присутствия посольства Мексики на границе с Украиной, отметив при этом, что мексиканские власти ждут первых семей граждан это дойдет до этого момента.

Марсело Эбрард пояснил, что группа мексиканцев, проживающих в Украине, села в автобус, который отправлялся в Румынию. (Фото: @m_ebrard)

Незадолго до этого она объявила, что посол Мексики Ольга Гарсия в Украине не может получить доступ к дипломатическому штабу из-за взрыва в соседнем здании, поэтому признала свою работу по продолжению работы.

«Наш посол Ольга Гарсия из Киева сообщает мне, что ей не разрешили войти в наше посольство, потому что в соседнем здании произошел взрыв, на который она приезжает из резиденции. Я признаю его необычайное мужество в продолжении поддержки мексиканцев в Украине», - написал Эбрард Касаубон.

Впоследствии он объявил, что посол Мексики в ООН доктор Хуан Рамон де ла Фуэнте сообщил ему, что заседание Совета Безопасности ООН состоится в 14:00 в Центральной Мексике.

«Хуан Рамон де ла Фуэнте подтверждает мне, что заседание Совета Безопасности состоится в 14 ч. 00 м. (CDMX). Мы работаем над прекращением боевых действий и достижением политического урегулирования конфликта. Я сообщаю о прогрессе. В диалоге с 15 членами Совета», sic.

Посол Хуан Рамон де ла Фуэнте выступит с осуждением Мексикой вторжения России в Украину в Совете Организации Объединенных Наций. (Фото: SRE/архив)

В пятницу утром президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил, что в эту пятницу Мексика представит в Генеральный совет ООН предложение о принятии резолюции, осуждающей вторжение России в Украину и установлении того, что суверенитет страны должен уважаться.

Мексиканский президент заверил, что он уже поручил министру иностранных дел Марсело Эбрарду добавить «в нижний колонтитул» предложение Мексики осудить «любое вторжение», напомнив, что Мексика придерживается положений статьи 89 Конституции: невмешательство, самоопределение народы и мирное урегулирование споров.

«(...) И вчера, когда мне была предложена резолюция, я рекомендовал министру иностранных дел, чтобы предложение Мексики отклонить и осудить любое вторжение в любую державу, было сделано в качестве нижнего колонтитула. Такова позиция. В данном случае Россия, но то же самое, если это Китай или США. Мы хотим, чтобы независимость стран соблюдалась, суверенитет народов», - настаивал он.

Россия вторглась в Украину два дня назад и продолжает наступление с намерением захватить столицу, Киев. (AP Photo/Эмилио Моренатти)

Лопес Обрадор напомнил, что, хотя Марсело Эбрард уже сообщил о позиции Мексики по конфликту в Восточной Европе, он вновь заявил, что наша страна придерживается трех основных принципов, которыми мы руководствуемся во внешней политике.

«Министр иностранных дел уже сообщил о позиции Мексики. Мы утверждаем, что мы должны придерживаться положений статьи 89 нашей Конституции, особенно в трех основных принципах: невмешательство, самоопределение народов и мирное урегулирование споров», - сказал он.

«Вот почему позиция Мексики, это основа, и это то же самое, что будет представлено сегодня в Совете Безопасности ООН, потому что Мексика является членом», - подчеркнул он.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: