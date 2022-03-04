Посол Мексики в Украине не смог войти в дипломатический штаб из-за взрыва: Эбрард

Министр иностранных дел Марсело Эбрард объявил, что посол Мексики Ольга Гарсия в Украине не смогла попасть в дипломатический офис из-за взрыва в соседнем здании.
Через свой аккаунт в Twitter министр иностранных дел Мексики написал: «Наш посол Ольга Гарсия из Киева сообщила мне, что ей не разрешили войти в наше посольство, потому что произошел взрыв в соседнем здании, и она присутствует из резиденции. Я признаю его необычайное мужество продолжать поддерживать мексиканцев в Украине», - сказал Эбрард Касаубон.
Кроме того, он также уточнил, что группа мексиканцев, проживающих в Украине, села в автобус, который должен быть доставлен в Румынию.
«Автобус отправляется из Ивано-Франковска в Румынию с мексиканцем @s при поддержке протокола защиты наших посольств в Украине и Румынии. Это были довольно переговоры, что владелец автобуса не отменил их, им это удалось. Молодцы!!!» , сообщила канцлер в социальной сети.
Вскоре после этого министр иностранных дел Мексики объявил в своем аккаунте в Twitter, что посол Мексики в ООН доктор Хуан Рамон де ла Фуэнте сообщил ему, что заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций состоится в 14:00 по центральномексиканскому времени.
«Хуан Рамон де ла Фуэнте подтверждает мне, что заседание Совета Безопасности состоится в 14 ч. 00 м. (CDMX). Мы работаем над прекращением боевых действий и достижением политического урегулирования конфликта. Я сообщаю о прогрессе. В диалоге с 15 членами Совета», sic.
Марсело Эбрард также пояснил, что посол Мексики в Румынии уже находится в городе Сирет, который расположен на границе с Украиной, чтобы подождать и поддержать первых 22 мексиканцев, которые прибудут при поддержке протокола защиты, организованного совместно с Ольгой Гарсиа Гильен. посол в Украине.
Во второй половине дня в четверг, 24 февраля, министр иностранных дел сообщил, что Мексика «решительно осуждает» вторжение России в Украину и через видео, размещенное в социальной сети, пояснил, что президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор дал указания о том, как страна будет действовать перед лицом конфликт.
Таким образом, министр иностранных дел указал, что после переговоров и переговоров с более чем семью различными странами был сделан вывод о том, что ввод российских вооруженных сил в Украину является вторжением, «в этом больше нет никаких сомнений», - подчеркнул Эбрард в видеоролике, опубликованном в социальных сетях.
Во время своей утренней конференции, состоявшейся в эту пятницу в Колиме, президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) объявил, что в этот самый день Мексика представит предложение о принятии резолюции в Генеральный совет ООН, чтобы осудить вторжение России в Украину и установить, что суверенитет стран должен быть уважаемый.
Мексиканский президент заверил, что он уже поручил министру иностранных дел Марсело Эбрарду добавить «в нижний колонтитул» предложение Мексики осудить «любое вторжение», напомнив, что Мексика придерживается положений статьи 89 Конституции: невмешательство, самоопределение народы и мирное урегулирование споров.
«(...) И вчера, когда мне была предложена резолюция, я рекомендовал министру иностранных дел, чтобы предложение Мексики отклонить и осудить любое вторжение в любую державу, было сделано в качестве нижнего колонтитула. Такова позиция. В данном случае Россия, но то же самое, если это Китай или США. Мы хотим, чтобы независимость стран соблюдалась, суверенитет народов», - настаивал он.
Лопес Обрадор напомнил, что, хотя Марсело Эбрард уже сообщил о позиции Мексики по конфликту в Восточной Европе, он вновь заявил, что наша страна придерживается трех основных принципов, которыми мы руководствуемся во внешней политике.
«Министр иностранных дел уже сообщил о позиции Мексики. Мы утверждаем, что мы должны придерживаться положений статьи 89 нашей Конституции, особенно в трех основных принципах: невмешательство, самоопределение народов и мирное урегулирование споров», - сказал он.
Он напомнил, что Мексика уже неоднократно подвергалась вторжениям, поэтому сохраняет эти основные принципы в своей международной политике.
«Вот почему позиция Мексики, это основа, и это то же самое, что будет представлено сегодня в Совете Безопасности ООН, потому что Мексика является членом», - подчеркнул он.
ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: