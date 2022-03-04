Посол Мексики в Украине не смог войти в дипломатический штаб из-за взрыва: Эбрард

Министр иностранных дел Марсело Эбрард объявил, что посол Мексики Ольга Гарсия в Украине не смогла попасть в дипломатический офис из-за взрыва в соседнем здании.

Через свой аккаунт в Twitter министр иностранных дел Мексики написал: «Наш посол Ольга Гарсия из Киева сообщила мне, что ей не разрешили войти в наше посольство, потому что произошел взрыв в соседнем здании, и она присутствует из резиденции. Я признаю его необычайное мужество продолжать поддерживать мексиканцев в Украине», - сказал Эбрард Касаубон.

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Кроме того, он также уточнил, что группа мексиканцев, проживающих в Украине, села в автобус, который должен быть доставлен в Румынию.

«Автобус отправляется из Ивано-Франковска в Румынию с мексиканцем @s при поддержке протокола защиты наших посольств в Украине и Румынии. Это были довольно переговоры, что владелец автобуса не отменил их, им это удалось. Молодцы!!!» , сообщила канцлер в социальной сети.

Марсело Эбрард пояснил, что группа мексиканцев, проживающих в Украине, села в автобус, который отправлялся в Румынию. (Фото: @m_ebrard)

Вскоре после этого министр иностранных дел Мексики объявил в своем аккаунте в Twitter, что посол Мексики в ООН доктор Хуан Рамон де ла Фуэнте сообщил ему, что заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций состоится в 14:00 по центральномексиканскому времени.

«Хуан Рамон де ла Фуэнте подтверждает мне, что заседание Совета Безопасности состоится в 14 ч. 00 м. (CDMX). Мы работаем над прекращением боевых действий и достижением политического урегулирования конфликта. Я сообщаю о прогрессе. В диалоге с 15 членами Совета», sic.

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Марсело Эбрард также пояснил, что посол Мексики в Румынии уже находится в городе Сирет, который расположен на границе с Украиной, чтобы подождать и поддержать первых 22 мексиканцев, которые прибудут при поддержке протокола защиты, организованного совместно с Ольгой Гарсиа Гильен. посол в Украине.

Во второй половине дня в четверг, 24 февраля, министр иностранных дел сообщил, что Мексика «решительно осуждает» вторжение России в Украину и через видео, размещенное в социальной сети, пояснил, что президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор дал указания о том, как страна будет действовать перед лицом конфликт.

Таким образом, министр иностранных дел указал, что после переговоров и переговоров с более чем семью различными странами был сделан вывод о том, что ввод российских вооруженных сил в Украину является вторжением, «в этом больше нет никаких сомнений», - подчеркнул Эбрард в видеоролике, опубликованном в социальных сетях.

Во время своей утренней конференции, состоявшейся в эту пятницу в Колиме, президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) объявил, что в этот самый день Мексика представит предложение о принятии резолюции в Генеральный совет ООН, чтобы осудить вторжение России в Украину и установить, что суверенитет стран должен быть уважаемый.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в эту пятницу Мексика осудит вторжение России в Украину перед Генеральным советом ООН. (Фото: президентство)

Мексиканский президент заверил, что он уже поручил министру иностранных дел Марсело Эбрарду добавить «в нижний колонтитул» предложение Мексики осудить «любое вторжение», напомнив, что Мексика придерживается положений статьи 89 Конституции: невмешательство, самоопределение народы и мирное урегулирование споров.

«(...) И вчера, когда мне была предложена резолюция, я рекомендовал министру иностранных дел, чтобы предложение Мексики отклонить и осудить любое вторжение в любую державу, было сделано в качестве нижнего колонтитула. Такова позиция. В данном случае Россия, но то же самое, если это Китай или США. Мы хотим, чтобы независимость стран соблюдалась, суверенитет народов», - настаивал он.

Лопес Обрадор напомнил, что, хотя Марсело Эбрард уже сообщил о позиции Мексики по конфликту в Восточной Европе, он вновь заявил, что наша страна придерживается трех основных принципов, которыми мы руководствуемся во внешней политике.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины занимают позиции в центре Киева после того, как Россия начала масштабную военную операцию против Украины. 25 февраля 2022 года. REUTERS/Глеб Гаранич

«Министр иностранных дел уже сообщил о позиции Мексики. Мы утверждаем, что мы должны придерживаться положений статьи 89 нашей Конституции, особенно в трех основных принципах: невмешательство, самоопределение народов и мирное урегулирование споров», - сказал он.

Он напомнил, что Мексика уже неоднократно подвергалась вторжениям, поэтому сохраняет эти основные принципы в своей международной политике.

«Вот почему позиция Мексики, это основа, и это то же самое, что будет представлено сегодня в Совете Безопасности ООН, потому что Мексика является членом», - подчеркнул он.

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